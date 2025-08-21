Plusvalenze Roma, tutto risolto: Gasp ha scelto i 2 sacrificabili | Generano subito i 100 milioni richiesti

Arriva la decisione della Roma per risolvere la delicata situazione legata alle plusvalenze. Ecco i due top player che genereranno 100 milioni.

Le plusvalenze nel calcio sono diventate un tema di grande rilevanza negli ultimi anni, sia a livello sportivo che economico. Con questo termine si indica la differenza positiva tra il valore di cessione di un calciatore e il suo valore contabile residuo a bilancio. In altre parole, quando un club vende un giocatore a una cifra superiore a quella con cui è registrato nei propri libri contabili, genera una plusvalenza che può incidere direttamente sui risultati economici della società.

Le plusvalenze sono utilizzate dai club come strumento di gestione finanziaria, soprattutto in un contesto in cui il rispetto delle normative sul fair play finanziario richiede bilanci sostenibili. Attraverso operazioni di mercato, le società cercano di migliorare i propri conti e garantire risorse per investimenti futuri. Tuttavia, la crescente attenzione su questo meccanismo ha portato anche a un maggiore controllo da parte delle autorità calcistiche e degli organi di vigilanza.

Le operazioni di plusvalenza possono derivare da vere strategie di valorizzazione del talento, come nel caso dei giovani cresciuti nel settore giovanile, oppure da scambi di calciatori tra club. In entrambi i casi, rappresentano una componente significativa nel mondo del calcio, anche perché non rispettare alcuni paletti legati a questo tema potrebbe comportare sanzioni pesanti ai club.

Roma nei guai con le plusvalenze

Proprio per quanto riguarda questa tematica, di recente in casa Roma è arrivata una notizia terribile, che ha lanciato l’allarme. Stando a quanto riportato da ilRomanista infatti il club capitolino dovrebbe mettere a bilancio ben 100 milioni di euro di plusvalenze entro il 2026.

Una somma enorme, che se non rispettata potrebbe portare delle enormi sanzioni alla Lupa. Di conseguenza però ai piani alti di Trigoria si sono già messi al lavoro, tanto che la società, insieme a mister Gasperini, ha scelto quali calciatori potranno essere venduti.

Due cessioni da 100 milioni

Per racimolare 100 milioni di euro di plusvalenze, la Roma potrebbe essere costretta a lasciar partire due giocatori su tutti.

Stiamo parlando di Svilar e Ndicka. Entrambi arrivati a parametro zero qualche anno fa, permetterebbero ai Friedkin di generare la cifra richiesta, risolvendo del tutto il problema.