CLAMOROSO CHAMPIONS: spoiler sul sorteggio della Juve | Sarà un’impresa rientrare nelle prime 24

Il prossimo 28 agosto si svolgerà nel Principato di Monaco il sorteggio della fase campionato di Champions League. La Juventus è nei guai

Il primo appuntamento importante della stagione europea della Juventus, come per tutte le squadre che prenderanno parte alla prossima edizione della Champions League, è senza ombra di dubbio il momento del sorteggio che determinerà la composizione del calendario degli impegni di ciascuna squadra.

Com’è noto la vecchia struttura a gironi è andata in soffitta, sostituita dalla cosiddetta ‘fase campionato‘: addio ai consueti e ormai superati raggruppamenti, al loro posto un unico maxi girone che vede coinvolte tutte le 36 squadre qualificate.

Ciascuna delle quali affronterà otto partite contro due squadre appartenenti ad ognuna delle 4 fasce di sorteggio. Di fatto non esiste più il vantaggio di far parte della prima fascia, quella riservata alle teste di serie.

La Juventus farà parte della 2/a fascia e non della 3/a come qualche quotidiano aveva riportato. E le prospettive in vista del sorteggio di Monaco non son certo delle più rosee. Anzi, è probabile che ai bianconeri vengano assegnate avversarie di altissimo livello.

Champions, sorteggio da incubo: partite micidiali

Quando manca poco più di una settimana all’appuntamento con i famigerati e temutissimi bussolotti creati ad hoc dall’UEFA, l’attesa tra tifosi e gli appassionati è già alle stelle. Anche tra gli stessi dirigenti si avverte una certa fibrillazione.

Provando ad ipotizzare una sorta di accanimento da parte della sfortuna, non è difficile immagine un eventuale calendario proibitivo per tutti. In questo contesto proviamo a costruire l’elenco di impegni peggiore possibile per la Juventus.

Juventus, così sarebbe impossibile: ecco i dettagli

I ragazzi di Tudor, nel caso più sfortunato, potrebbero dover incontrare in rapida successione le seguenti avversarie: Paris Saint Germain, Barcellona, Arsenal, Atletico Madrid, Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia, Newcastle e Galatasaray. Considerato il fatto che per accedere alla fase a eliminazione diretta è necessario piazzarsi entro la 24/ posizione in classifica, riuscirci per i bianconeri sarebbe una vera e propria impresa.

Otto partite di questa difficoltà non si possono augurare a nessuno, neanche al nostro peggior nemico. Per andare avanti servono quanto meno 12/13 punti: ciò significa che la Juventus dovrebbero vincere almeno 4 gare su 8. Pertanto Yildiz e compagni non devono esimersi dal conquistare i 3 punti contro Sporting Lisbona, Newcastle, Galatasaray e Olympique Marsiglia. E magari non perdere contro due tra PSG, Barcellona, Arsenal e Atletico Madrid.