Caos Milan, salta il colpo dopo le visite mediche: il motivo lascia sconvolti | Ecco la diagnosi ufficiale

Scoppia il caos in casa milanista, con il calciatore che non ha superato le visite mediche. La trattativa dunque salta in maniera definitiva.

Nel calcio professionistico, i trasferimenti di calciatori tra club seguono procedure regolamentate che includono diversi passaggi formali. Tra questi, le visite mediche rappresentano una fase obbligatoria prima della firma del contratto. Si tratta di controlli effettuati da personale sanitario autorizzato, volti a valutare le condizioni fisiche dell’atleta e a rilevare eventuali problematiche che possano influire sulla sua idoneità sportiva.

Le visite mediche comprendono generalmente esami clinici, test cardiologici, valutazioni ortopediche e, in alcuni casi, analisi strumentali più approfondite. L’obiettivo è garantire che il giocatore sia in grado di sostenere l’attività agonistica prevista, riducendo il rischio di infortuni o complicazioni future.

In alcune circostanze, i risultati di questi controlli possono portare a una revisione delle condizioni contrattuali o, nei casi più rilevanti, all’annullamento dell’operazione. Ciò può avvenire se vengono rilevate patologie, lesioni pregresse non completamente risolte o parametri fisici non conformi agli standard richiesti dalla società acquirente.

Il fallimento di un trasferimento a causa delle visite mediche è un evento relativamente raro, ma non eccezionale. Quando si verifica, la notizia attira spesso l’attenzione mediatica, soprattutto se riguarda giocatori di alto profilo, influenzando le strategie di mercato e talvolta riaprendo trattative con altri club.

Milan sotto shock: salta la trattativa

Una situazione di questo tipo l’ha vissuta il Milan qualche anno fa, quando sembrava ormai aver concluso un grande colpo di mercato, ma alla fine il tutto è saltato proprio per colpa delle visite mediche.

Era il 2009, e il club rossonero dopo una lunga trattativa con il Porto, si accorda anche con Aly Cissokho. Tutto sembrava fatto, ma al momento delle visite mediche di rito qualcosa è andato storto.

Il problema del giocatore

Durante i controlli classici del caso, a Cissokho viene trovato un problema ai denti. Nulla di che, ma quanto basta per far saltare l’affare.

Lo stesso giocatore ai tempi negherà di avere avuto delle problematiche di questo tipo, confermando la tesi secondo cui è stata una strategia del Milan per far abbassare le richieste economiche al Porto. Alla fine però la trattativa si è arenata definitivamente.