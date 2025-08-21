Altro che virus intestinale: SINNER SI FERMA 2 MESI | Il bollettino medico è una sentenza

Giungono notizie allarmanti in merito alle condizioni di Jannik Sinner. Il fuoriclasse del tennis mondiale potrebbe saltare gli US Open

Lo sguardo preoccupato e perso nel vuoto, il volto pallido e un po’ scavato, i tremori nel fisico che le telecamere non sono riuscite a nascondere. È questa l’ultima immagine che tutti gli appassionati di tennis e i tifosi hanno di Jannik Sinner.

L’allarme, serio e concreto, scattato per le condizioni di salute del fuoriclasse azzurro costretto al ritiro dopo appena 23 minuti della finale del Masters 1000 di Cincinnati, non è affatto rientrato. Anzi, con il passare dei giorni aumenta la preoccupazione in vista dell’ultima parte della stagione.

Nessuno dello staff di Sinner, diretto interessato compreso, ha voluto rendere pubblica la causa di un malessere che lo aveva già colto qualche ora prima della sfida contro Carlos Alcaraz.

“Non mi sentivo bene già il giorno prima, ma ho voluto iniziare la partita per i tifosi“. Il fuoriclasse altoatesino sperava forse di sentirsi meglio nel corso della partita, ma purtroppo non è andata nel modo sperato.

Sinner, l’allarme aumenta in vista degli US Open

Per cercare di saperne di più e di fare al tempo stesso chiarezza il Corriere della Sera ha chiesto un illustre parere in proposito, quello del dottor Nicola Pucci, noto medico dello sport e della Nazionale olimpica italiana di canottaggio.

Pucci invece di rassicurare i tifosi ha in qualche modo gettato benzina sul fuoco, lasciando intendere come i problemi di salute accusati da Sinner potrebbero riproporsi anche in futuro. “Negli sportivi di alto livello c’è una componente di stress fisico e psicologico superiore alla media, che si va ad aggiungere all’attività sportiva in sé. Le difese immunitarie sono sempre al limite, quando il fisico viene portato a condizioni estreme tendono a ridursi“.

Sinner, l’ultimo Slam del 2025 è a rischio: i tifosi tremano

Gli atleti di altissimo livello sono vere e proprie macchine sottoposte a sforzi continui e molto difficili da sopportare nel lungo periodo. Per questo motivo è relativamente facile che incorrano in problematiche molti simili a quelle che hanno colpito Sinner a Cincinnati.

A questo punto non si può escludere a priori che per recuperare del tutto la condizione il fuoriclasse azzurro sia costretto a dare forfait agli Open degli Stati Uniti, l’attesissimo ultimo torneo del Grande Slam in programma a Flushing Meadows all’inizio della prossima settimana. Staremo a vedere cosa succederà.