Terremoto in Serie A, nuovo divieto ufficiale allo stadio: addio a sciarpe e bandiere | Legge già operativa

Svolta pazzesca negli stadi italiani. Spunta il divieto ufficiale di portare sciarpe o maglie della propria squadra del cuore. La nuova legge è già operativa in questo impianto sportivo.

Sembra una trovata assurda eppure è tutto ufficiale, messo nero su bianco in vista della prossima stagione di Serie A. Indossare maglie o sciarpe di squadre di calcio è diventato un comportamento non consono dalla stagione 2025-26, ma facciamo chiarezza.

Negli ultimi anni le leggi negli stadi hanno alzato il tiro per azzerare fenomeni come la violenza o il razzismo ma non solo. L’introduzione del daspo ha segnato un crocevia fondamentale nella storia del calcio e del tifo in Italia. La cosiddetta diffida, che se comminata vieta al soggetto di assistere a qualsiasi manifestazione sportiva, è divenuta un tema di scontro tra gruppi di tifosi e autorità da anni.

In generale rispetto al clima e alle atmosfere che si volevano negli anni ’70, ’80 e buona parte dei ’90 sono un lontano ricordo. Molti stadi italiani vietano i tamburi ad esempio, ed anche gli striscioni devono essere autorizzati dalle società calcistiche e dalle autorità preposte al controllo dell’ordine pubblico.

La strada intrapresa va ancora una volta verso il tanto abusato termine del modello inglese. Negli ultimi trenta anni è cambiato tutto all’interno degli stadi della Gran Bretagna, dove vige anche il divieto di bere alcolici e fumare all’interno dell’impianto sportivo.

Divieto di indossare maglie e sciarpe allo stadio

Ora spunta un nuovo divieto ufficiale, che non tocca tutto il pubblico degli stadi italiani, ma che modifica una determinata regola dello stadio Marassi.

All’interno della tribuna stampa dell’impianto sportivo di Genova sarà vietato agli ospiti di indossare maglie o sciarpe di qualunque squadra.

Niente sciarpe o maglie di calcio al Marassi

Ecco la nuova regola già operativa, presente nl comunicato stampa congiunto dell’Ordine Ligure dei Giornalisti, l’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ussi Liguria riguardo alle nuove disposizioni per gli accrediti negli stadi della Liguria.

Nel comunicato al punto 5 si legge: SI INVITANO LE SOCIETA’ CALCISTICHE ai sensi dell’articolo 4 del nuovo codice deontologico (decoro e dignità professionale) a segnalare al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria i colleghi giornalisti accreditati che in tribuna stampa tengono comportamenti non consoni come ad esempio l’indossare sciarpe o maglie delle squadre di calcio.