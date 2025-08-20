Serie A e Fantacalcio, occhio alla soffiata: svelato il prossimo capocannoniere | Cifre clamorose

Serie A e Fantacalcio, spunta la soffiata sul prossimo capocannoniere del campionato italiano. Le cifre che emergono sono clamorose, ecco i dettagli.

Manca sempre meno alla partenza della nuova stagione di Serie A. Parallelamente anche le nuove edizioni del Fantacalcio sono pronte ad essere inaugurate. Il fantasy game calcistico raccoglie sempre più consensi in Italia, con milioni di Fanta allenatori pronti a darsi battaglia durante la stagione.

Il “gioco preferito dagli italiani dopo il calcio” viaggia su un binario parallelo rispetto alla stagione di serie A ed in entrambi i casi è fondamentale scegliere con cura chi sarà ad aggiudicarsi il titolo di capocannoniere del campionato.

Lo scorso anno nomi quotati come Lautaro Martinez, Romelu Lukaku o il romanista Artem Dovbyk sono stati sorpassati da protagonisti come Moise Kean o Mateo Retegui. Proprio il bomber oriundo si laureò capocannoniere lo scorso anno mentre questa stagione giocherà in Arabia Saudita.

Ecco, secondo gli ultimi rumors, chi prenderà lo scettro della classifica dei capocannonieri in Italia dopo l’ex Atalanta.

Fantacalcio e Serie A, le quote sul prossimo capocannoniere

Anche quest’anno la lista dei favoriti è molto competitiva. Lautaro Martinez è il nome in cima alla lista, ma Moise Kean, Jonathan David e Marcus Thuram sono pronti a dare battaglia.

Non dimentichiamoci poi Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, che restano tra gli attaccanti da tenere d’occhio del campionato. Per i primi quattro favoriti analizzeremo stato di forma, rendimento recente e quote aggiornate dei bookmaker.

Capocannoniere Serie A 2025-26, tutte le quote

Lautaro Martínez è quotato 5.50 su bet365 per la vittoria del titolo di capocannoniere nella Serie A 2025/26. Si tratta di una delle quote più basse disponibili, a conferma del suo ruolo da favorito. La titolarità indiscussa, la capacità di muoversi in un sistema collaudato e l’affidabilità dal dischetto rendono Lautaro un’opzione solida anche questa stagione.

Moise Kean è quotato 6.50 su bet365 per aggiudicarsi il titolo. Una quota competitiva, segno che gli scommettitori vedono in lui un’opzione concreta: ottima forma, titolarità consolidata alla Fiorentina e un ruolo centrale nel progetto offensivo. A quota 8.00 troviamo poi il neo juventino Jonathan David. A 13.00 c’è Marcus Thuram, mentre a quota 15.00 si piazza Romelu Lukaku.