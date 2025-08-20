La Lazio, il Manchester United e 4 gol in Nazionale: dopo la Sampdoria l’oblio | Oggi gioca in Grecia

La storia dell’attaccante attaccante mordi e fuggi: in 12 anni ha cambiato una squadra a stagione. È partito dalla Lazio, prima di stregare il Manchester United.

L’attaccante italiano, oggi 33 enne, riparte da Cipro e dall’Apoel. È l’ultima esperienza di una lunga serie iniziata al Manchester United, che lo considerava un talento emergente.

Una squadra a stagione. Sempre col bagaglio a mano pronto. È la storia di un talento cresciuto troppo in fretta che ha bruciato le tappe della carriera e anche se stesso. A 31 anni è ripartito da Cipro che, almeno sulla carta, rappresentava l’ennesima esperienza mordi e fuggi: ha firmato un accordo con l’Apoel Nicosia fino al termine della stagione. Arriva, si piazza là davanti per buttarla dentro da attaccante che ha buona prestanza fisica, poi a fine torneo saluta tutti e va via.

E così è stato anche a Cipro.Ora è dallo scorso anno in forza all’ Asteras Tripolis, in Grecia. È la storia della sua carriera che pure era iniziata sotto una buona stella. Il Manchester United lo prese dalle giovanili della Lazio una vita fa, aveva 16 anni, e lo portò in Inghilterra.

Il ragazzo si farà, pensarono all’ Old Trafford. E lo aspettarono prendendolo per mano fino alla soglia del professionismo: in una foto appariva accanto ad Antonio Valencia e a Rio Ferdinand, in un’altra sorrideva ed esultava con Nani in Champions… che tempi. Poi qualcosa s’è rotto e quell’aria di magia che lo aveva aiutato a farsi largo nel campo delle promesse è sfumata un poco alla volta.

Dalle stelle all’anonimato: la carriera è partita nella Lazio

Sotto l’egida dei Red Devils è iniziato il lungo peregrinare in prestito a cominciare da quella Serie A che ha solo assaporato con la maglia della Sampdoria: 16 gare, 1 gol e poi ciao, verso una nuova meta.

QPR, Stoccarda, Doncaster Rovers, Birmingham, Cardiff, Nottingham Forest, di nuovo un salto in Italia (al Novara) poi ancora addio alla patria per volare in Grecia (Panathinaikos) e in Turchia (Ankaragücü).

Macheda riparte dalla Grecia

L’attaccante ha cantato anche 4 gol con la nazionale under 21. Ma non riuscirà mai a strappare la convocazione per la rappresentativa azzurra maggiore.

La sua ultima stagione in Grecia si è chiusa con 7 gol. Di sicuro il fiuto della rete non lo ha abbandonato, non così come la sua fama odierna.