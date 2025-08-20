La Fiorentina prende un campione del Mondo: lo ha convinto una top model | Clausola bomba

Ha del clamoroso il retroscena che emerge in casa Fiorentina. Per convincere il campione del mondo spunta la clausola con la top model.

Dopo l’improvvisa separazione con Raffaele Palladino, la Fiorentina riparte dalla vecchia conoscenza Stefano Pioli in panchina. L’ex allenatore del Milan torna in Serie A con l’obiettivo di rilanciare la squadra viola nel campionato italiano.

Il calciomercato estivo ha già regalato diversi colpi di scena in casa viola. A proposito di ritorni affascinanti, i toscani riportano in Serie A il bomber Edin Dzeko, ex di Roma e Inter. A centrocampo è arrivato invece Sohm dal Parma. Oltre a Fazzini dal retrocesso Empoli.

Si attendono nuovi sviluppi dal mercato viola, con Pradè molto attivo sia in entrata che in uscita. In attesa di capire le prossime mosse ufficiali del club guidato da Rocco Commisso, emerge un particolare retroscena sul colpo Mondiale chiuso dai viola a metà anni ’90.

Nel 1995 la società toscana, guidata all’epoca da Cecchi Gori riuscì a ingaggiare un campione del mondo brasiliano anche ricorrendo ad una surreale proposta.

Colpo Mondiale per la Fiorentina: clausola bomba

A metà anni novanta la Fiorentina, appena tornata in A sotto la guida di Ranieri, cerca un centrale di peso. Il profilo pare quello giusto: Marcio Santos, campione del mondo con il Brasile nel ’94, arcigno marcatore dal fisico compatto, forte nel gioco aereo e temibile nei duelli.

Tra le passioni del difensore campione del mondo c’era quella dell’attrice ed ex modella Sharon Stone.

Una cena con Sharon Stone per firmare con la Fiorentina

Il patron Cecchi Gori decide di far leva sulla passione del difensore per l’attrice. Nasce la scommessa. “Se quest’anno segni sette gol, ti organizzo una cena con Sharon Stone”. La proposta di Cecchi Gori è reale, il bonus non finirà mai nero su bianco ma aleggerà su tutto l’accordo come una clausola non scritta. Un dettaglio che trasformerá una trattativa in leggenda.

Marcio Santos accetta. Firma. E giura battaglia. Trascorrerà buona parte della stagione più nell’area avversaria che nella propria. Segnerà due gol, ma a referto ci saranno anche due autogol. Non abbastanza per coronare il sogno di cenare con l’attrice dei suoi sogni.