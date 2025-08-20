Inter tradita, la leggenda sceglie la Premier League | C’è già la firma UFFICIALE

Cinque stagioni intense vissute nell’Inter, con la vittoria della Coppa UEFA come apice della parentesi nerazzurra. La leggenda del calcio italiano ha però scelto la Premier League, ecco l’annuncio che non lascia dubbi

Nella storia dell’Inter c’è un posto di diritto anche per lui. Un giocatore che ha lasciato un’impronta indelebile nella memoria dei tifosi nerazzurri, grazie alle sue giocate spettacolari e alla sua personalità carismatica. Parliamo di un giocatore che ha vestito la maglia dell’Inter dal 1994 al 1999, collezionando 234 presenze ufficiali con la squadra milanese.

Con la maglia nerazzurra, ha conquistato la Coppa UEFA nel 1998, in una stagione memorabile che resterà sempre impressa nella storia della Beneamata. La sua esperienza all’Inter è stata segnata da momenti di grande gioia e da una forte connessione con la squadra e i tifosi.

Il suo contributo alla storia del club è stato riconosciuto ufficialmente, con l’inserimento nella Hall of Fame dell’Inter, un onore che testimonia la sua importanza nella storia nerazzurra. Con 10 derby di campionato senza sconfitte, questo giocatore ha stabilito un record che pochi possono vantare.

A proposito di record è rimasta nella storia la sua abilità nel neutralizzare i rigori che è stata notevole. Con 24 penalty parati in Serie A, un risultato che lo colloca tra i migliori portieri della storia del campionato italiano. Stiamo parlando di Gianluca Pagliuca.

Pagliuca dimentica l’Inter, l’annuncio sulla squadra del cuore

Prima dell’Inter c’è stata la Sampdoria, con cui sono arrivati tanti successi. Uno scudetto tre coppe Italia e una Coppa delle Coppe.

Dopo l’esperienza in nerazzurro è arrivata la chiamata del Bologna, di cui il portiere si è sempre dichiarato tifoso. Ma c’è un’altra squadra in Inghilterra che ha rapito il cuore dell’ ex estremo difensore.

Pagliuca e l’amore per l’Aston Villa tatuato sul braccio

Parliamo dell’Aston Villa, squadra che ha stregato l’ex portiere italiano. Lo stesso Pagliuca è stato intervistato dal sito ufficiale del club inglese riguardo la sua passione.

“Il mio tifo è per il Bologna, ma dal 1981, con lo scudetto vinto nel duello contro l’Ipswich, ho iniziato a seguire anche l’Aston Villa sia per la bellezza della maglia che per la storia del club.” L’ex portiere ha aggiunto: “Nel 1994 quando l’Inter fu accoppiata all’Aston Villa in Coppa Uefa ero felice, perchè potevo finalmente giocare al Villa Park.”