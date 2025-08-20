Ex Roma arrestato per spaccio, chili di droga trovati a casa | Condanna esemplare

Un giovane calciatore ex Roma finisce nei guai. Arresto per spaccio e chili di sostanze trovati in casa, la condanna è esemplare.

Dal calcio professionistico agli arresti domiciliari. Ad appena 19 anni un ex difensore di Roma e Verona, è stato trovato in possesso di 160 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 60mila euro contanti. Il classe 2003 è stato fermato dalla polizia a Roma mentre guidava un’auto (presa in affitto), a bordo della quale erano presenti droga e denaro. Nel febbraio di due anni fa si è tenuta la prima udienza nella Città Giudiziaria di Piazzale Clodio, al termine della quale il calciatore è stato ritenuto colpevole.

Inoltre, al momento dell’incontro con le forze dell’ordine il ragazzo ha provato a bloccare il suo telefono per impedire agli agenti di controllarli. Il difensore non è nuovo a questi eventi: nel marzo 2022 la polizia ha effettuato una perquisizione in casa del calciatore, trovando due chili e mezzo di hashish. Questo precedente ha quindi portato i giudici a convalidare l’arresto appena dodici mesi dopo.

Il protagonista di questa disavventura è Aboudramane Diaby. Terzino sinistro e all’occorrenza difensore centrale, Diaby è nato a Roma e, da giovanissimo, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso. Nell’estate 2021, il Verona lo ha acquistato nell’ambito dell’affare-Kumbulla: il difensore albanese si è trasferito nella Capitale, Diaby ha fatto il percorso inverso insieme a Cetin e Cancellieri.

Meno di sei mesi fa il 19enne era anche riuscito a guadagnarsi la prima presenza tra i professionisti: passato in estate all’Imolese, ha esordito nella sfida contro il Siena (persa 4-0) valida per il Girone B di Serie C.

Dalla Roma al carcere: condanna per spaccio

Una volta in casa del calciatore i carabinieri hanno notato la sorella minore mentre lanciava dalla finestra alcuni involucri con dentro circa cento grammi di hashish.

Inoltre Diaby nel frattempo aveva bloccato i propri smartphone per impedirne l’ispezione dopo aver inviato alcuni messaggi.

Ex Roma e Verona arrestato per spaccio e sequestro di persona

Ma non è finita qui, perché il 20enne, originario del Mali, è finito di recente nuovamente in carcere per aver rapito insieme ad un complice Danilo Valeri la notte del 23 dicembre 2022 a Ponte Milvio.

Un sequestro lampo legato a un debito di droga di 10mila euro. La condanna finale prevede 16 anni di reclusione per l’ex promessa del calcio.