Uno storico scudetto e la nazionale azzurra, poi commette vari reati | Fugge e diventa latitante

Dopo una grande carriera, questo calciatore ha commesso vari reati ed è fuggito, diventando latitante. Vediamo di chi si tratta nello specifico.

La latitanza è la condizione di una persona che si sottrae volontariamente all’esecuzione di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, come un ordine di arresto o una condanna definitiva. In ambito giuridico, si configura quando l’individuo, pur essendo a conoscenza del provvedimento, evita di presentarsi alle autorità competenti, rendendosi irreperibile.

Per individuare un latitante, le forze dell’ordine possono utilizzare diverse tecniche investigative, tra cui pedinamenti, intercettazioni, controlli informatici e cooperazione internazionale. Nei casi di rilievo transnazionale, strumenti come il mandato di arresto europeo o le segnalazioni Interpol permettono di estendere la ricerca oltre i confini nazionali.

La durata della latitanza può variare sensibilmente: in alcuni casi si conclude in pochi giorni, in altri può protrarsi per anni. La riuscita nel sottrarsi alla cattura dipende da vari fattori, come l’abilità nell’evitare tracciamenti, l’appoggio di reti di fiancheggiatori e la disponibilità di risorse economiche.

Quando un latitante è famoso però è molto più semplice per le autorità ritrovarlo e individuarlo, così come per le persone comuni. Ne sa qualcosa questo ex calciatore, che ha vinto uno storico scudetto ed ha vestito anche la maglia della nazionale azzurra, e che dopo aver commesso diversi reati è fuggito ed è diventato latitante.

Una carriera gloriosa

Il calciatore di cui stiamo parlando è Giorgio Chinaglia. Scomparso nel 2012, a soli 65 anni, l’ex attaccante ha fatto sognare i tifosi della Lazio, squadra con cui ha vinto da protagonista lo scudetto 73-74. Per lui anche 14 presenze con la nazionale azzurra, dove però non ha avuto vita facile.

Ma i problemi per il grande bomber sono arrivati dopo il ritiro, quando ha provato ad acquistare la sua amata Lazio, già in mani a Claudio Lotito, con i soldi della Camorra.

La fuga dopo i reati

Dopo che si è scoperta la presenza della Camorra dietro al giocatore, questo è scappato negli Stati Uniti, diventando latitante.

Una fine terribile dunque, che però non cancella le sue prodezze in campo, che lo faranno rimanere per sempre nei cuori dei tifosi della Lazio e di tutti gli appassionati di calcio.