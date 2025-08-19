Tragedia Thierry Henry, scoperta una malattia tremenda | I controlli medici non lasciano dubbi

Dramma Thierry Henry. L’attaccante francese ha segnato la sua epoca calcistica: un’icona del calcio mondiale nonché uno dei più forti in assoluto.

La sua carriera ritenuta leggendaria è iniziata nel 1999 come esterno all’Arsenal, diventando poi uno dei migliori attaccanti della storia del calcio. Nonostante però il suo successo, Henry ammette di aver avuto difficoltà a trovare la felicità. “Nella mia carriera sì, sono stato depresso. Ne ero a conoscenza? No. Ho fatto qualcosa al riguardo? Ovviamente no. Ma mi ero adattato a vivere così” afferma l’ex calciatore.

Ecco, non è stato tutto perfetto, però, per lui: al podcast “The Diary of a CEO”, Henry ha raccontato le difficoltà vissute nella sua carriera, strettamente legate alla depressione

Il momento in cui Henry si è accorto del suo status mentale è stato durante il periodo del lockdown, quando tutto era fermo. “Mi trovavo bloccato a Montreal lontano dalla mia famiglia, lì ho capito che non potevo più scappare dai miei demoni.”

“Tendiamo a scappare invece di affrontare i nostri problemi, ci teniamo occupati e cerchiamo di evitare o non pensare al problema. Ero isolato e non potevo vedere i miei figli, per un anno è stata dura ma sono stati loro che mi hanno dato la forza di andare avanti e superare il dolore” ha affermato l’atleta francese.

Dramma Henry: l’annuncio sulla depressione

Secondo Henry, tutto parte dal difficile rapporto con il padre, che lo ha sostanzialmente “programmato” per diventare un campione.

“Quando ero piccolo non ho ricevuto molto amore. Mio padre, la prima volta che mi ha tenuto tra le braccia, ha detto: ‘Questo bambino diventerà uno straordinario calciatore’. Da quel momento sono stato programmato per il successo”

Henry affronta il demone della depressione

Henry ha vinto la Coppa del Mondo del 1998 con la Francia ed è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dell’Arsenal. Nel 1999 ha anche indossato la maglia della Juventus.

Henry è stato protagonista di una campagna contro il razzismo. E nell’estate 2020, sempre quando era alla guida dei Montreal Impact, è stato tra quelli che hanno scelto di inginocchiarsi in campo per 8’46”, quanto è durata l’agonia di George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia di Minneapolis nel maggio precedente.