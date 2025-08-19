Tradimento Inter: il bomber si taglia lo stipendio ma non basta | Alla fine gode solo il Milan

Calciomercato Inter, non basta il gesto di altruismo del bomber per la fumata bianca. Nonostante il taglio dello stipendio il colpaccio lo chiude il Milan.

È una delle più importanti sliding door del calcio italiano e coinvolge le due squadre di Milano. Per chiudere il colpaccio in casa Inter il bomber era arrivato a dirsi pronto a rinunciare a parte dello stipendio, coinvolgendo anche i compagni di reparto.

Il retroscena in casa nerazzurra ha del clamoroso e bisogna tornare indietro ai primi del 2000. Pur di convincere il presidente Massimo Moratti a portare Alessandro Nesta all’Inter il ‘Bomber’ Christian Vieri era pronto a ridursi lo stipendio. Per strappare il centrale della Lazio alla concorrenza nell’estate del 2002 aveva convinto anche il ‘Fenomeno’ Ronaldo e Alvaro Recoba a tagliarsi l’ingaggio.

A raccontarlo è l’ex attaccante nella sua biografia. “Alessandro, verresti all’Inter?” “Per superare lo shock del 5 maggio e trovare motivazioni per la nuova stagione mi metto in testa di portare Alessandro Nesta in nerazzurro – si legge -. Vengo a sapere che Ale è sul mercato e lo chiamo: ‘Verresti da noi?’.

E lui: ‘Sì, nessun problema per me’». Bobo corre da Moratti, entusiasta: «‘Ci pensiamo noi’». «Io e Ale ci teniamo costantemente in contatto e io, a mia volta, presso come un matto Moratti’».

Inter beffata, non basta il gesto del bomber

Qualche giorno più tardi il presidente risponde sconsolato: ‘So che ci tieni tanto e che Nesta è un campione ma costa troppo’. Il 32 non si scoraggia e sull’istante partorisce un’«idea geniale».

“Ci tagliamo lo stipendio io, Ronaldo e il ‘Chino’ Recoba. Siamo i più pagati della squadra e facendo un piccolo sacrificio possiamo convincere il presidente a fare l’ennesimo sforzo per il bene dell’Inter.”

Alla fine gode solo il Milan

Avvisa il procuratore: «Mi taglio 500 mila euro, pensaci tu». Luis Nazario è in un locale brasiliano quando viene informato: «Per rintracciarlo mi ci vogliono due giorni, è in discoteca, al telefono è un casino ma gli spiego tutto e anche lui è d’accordo. ‘Ok Bobo, è un’idea da matti ma mi piace’». Anche Recoba dall’Uruguay ci sta: ‘Bene Bobo, adesso però lasciami tornare a pescare’. «E’ fatta», pensa Vieri che attende soltanto di leggere l’ufficializzazione dai giornali.

Poi l’epilogo che sorride al Milan «Sono all’ippodromo e mi telefona Mao, il figlio del presidente, ‘Bobo so che sei inc*zzato ma Nesta costava davvero troppo… abbiamo preso comunque un campione, Gamarra.