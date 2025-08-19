Ti ho visto, eri pieno di cocaina: dagli esordi alla Juve allo spaccio | Finisce in brutti giri dopo 300 presenze in Serie A

Una terribile storia per questo calciatore, passato per la Juve, e che ha totalizzato 300 presenze in Serie A: è finito in brutti giri di droga.

Il calcio regala fama, ricchezza e prestigio, ma dietro le luci dei riflettori si nasconde un lato oscuro che colpisce anche i grandi campioni. Non sono pochi i calciatori che, dopo una lunga carriera, finiscono in brutti giri fatti di scommesse clandestine, frodi o attività illecite. Spesso, però, queste frequentazioni iniziano già durante gli anni da professionisti.

La pressione costante, la voglia di apparire e il contatto con ambienti pericolosi possono spingere alcuni giocatori a compiere scelte sbagliate. C’è chi inizia con il gioco d’azzardo, chi si lascia tentare da affari rischiosi e chi finisce sotto ricatto per debiti contratti con persone senza scrupoli. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, senza la disciplina e il controllo del club, la situazione peggiora: il vuoto lasciato dal calcio, unito alla mancanza di competenze per una seconda carriera, li porta a scivolare sempre più in basso.

Una situazione simile l’ha vissuta questo calciatore, passato per la Juventus, il quale è finito in brutti giri. E’ stato infatti visto pieno di cocaina, e la confessione arrivata in Tribunale lo ha inchiodato a tutti gli effetti. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Una gran carriera, poi finisce in rovina

Il giocatore di cui stiamo parlando è Giuseppe Sculli. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, l’ex attaccante in carriera è riuscito a totalizzare quasi 300 presenze in Serie A con le maglie di Modena, Chievo, Messina, Lazio e soprattutto Genoa, squadra in cui ha giocato per più tempo.

Purtroppo però per lui qualche anno fa sono arrivati i guai, che lo vedono coinvolto con la droga e, soprattutto, con la mafia. La confessione lo ha inchiodato.

La confessione lo inchioda

Ad inchiodare Sculli è stata la confessione di un ex pentito di Ndrangheta, tale Domenico Ficarra, il quale avrebbe detto ai magistrati che durante un incontro il calciatore avrebbe ottenuto circa un kg di cocaina.

Un reato grave, sul quale sono state poi fatte ulteriori investigazioni, ma di cui è stato ritenuto innocente. Ma nella sua vita tante altre controversie, legate anche ai rapporti con la malavita romana, si sono spesso presentate.