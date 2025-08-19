Giocava nell’Inter di Ronaldo, ha buttato tutto nella droga: oggi vive da eremita | Fa il taglialegna nei boschi

Ha giocato nell’Inter di Ronaldo il fenomeno, ma la sua carriera ne ha risentito solo in maniera negativa. Dopo aver affrontato il tunnel della droga ora ha stravolto completamente la sua vita.

I tifosi dell’Inter ricorderanno senza dubbio il suo nome, seppur l’esperienza in nerazzurro dell’ex terzino di Sesto San Giovanni sia stata tutto meno che indimenticabile. Solo 11 presenze in quella maledetta stagione 2000-2001, iniziata in maniera terribile con la cocente eliminazione nei preliminari di Champions League ad opera degli svedesi dell’Helsingborg, avversari tutt’altro che imbattibili, proseguita peggio con l’esonero di Marcello Lippi.

Il tecnico era infatti il fautore del suo acquisto, ma venne sostituito da Marco Tardelli in panchina. Stagione terminata disastrosamente, con il derby perso 0-6 dai nerazzurri di Tardelli contro il Milan di Gianni Comandini.

Esterno sinistro di gran gamba e di buono spunto, è cresciuto nelle giovanili della Pro Sesto, prima di convincere i nerazzurri a puntare su di lui dopo le ottime stagioni disputate tra Serie A e Serie B a Lecce e a Cagliari.

In Sardegna stringe un ottimo rapporto con il presidente Cellino, il quale arriva a regalargli una Mercedes dopo una importante vittoria. Solo una delle curiosità che ne hanno caratterizzato la carriera.

Dall’Inter al dramma della cocaina

Protagonista della prima squalifica con prova televisiva nella storia della Serie A, colpito con una testata da Ibrahim Ba, a Milano vide tramontare la sua buona stella dopo l’esonero di Lippi, che lo aveva richiesto ardentemente.

Ed a Milano finirà invece nel tunnel della cocaina, circostanza che ha raccontato lo stesso calciatore. Stiamo parlando di Fabio Macellari, ex terzino classe ’74.

La parabola di Macellari, da San Siro ai processi

Tra Inter, Cagliari e Bologna ha collezionato oltre 100 presenze in Serie A. Ma la sua carriera è stata segnata da problemi extra calcistici, con ammissioni dello stesso Macellari di aver fatto uso di cocaina anche durante le partite. Questo stile di vita l’ha portato a perdere numerose opportunità professionali, spingendolo a ritirarsi dal calcio professionistico nel 2015.

Oggi Macellari vive nel casolare di famiglia a Bobbio, in Val Trebbia, nel Piacentino. Taglia la legna nel bosco di 25 ettari che circonda la sua proprietà, fa il miele e lo zafferano, cura l’orto. Ogni tanto lavora in un panificio: “Faccio il panettiere e il taglialegna. Il panificio non è mio, io ci lavoro quando ci sono i miei amici. Non riesco a stare fermo: se non sono al panificio, sono sul trattore in montagna a tagliare la legna.”