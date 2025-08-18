Sfuma il colpo del Napoli dall’Inter: De Laurentiis ha bloccato tutto | Visite mediche non superate

Per completare il mercato in entrata il Napoli cerca un attaccante esterno e due terzini. Uno di questi è sfumato per problemi fisici

Mancano ancora 2/3 rinforzi di alto livello per completare un mercato che finora in casa Napoli ha regalato soprattutto grandi soddisfazioni e tanti volti nuovi. Perfino un allenatore esigente come Antonio Conte ha dichiarato una certa soddisfazione per il lavoro svolto dalla società.

Nelle tre settimane che mancano al termine della sessione estiva il direttore sportivo Giovanni Manna avrà il compito di consegnare al tecnico salentino gli ultimi tasselli utili a rendere ancora più competitiva la rosa dei campioni d’Italia.

Due terzini e un attaccante esterno, sono questi i profili su cui l’ex dirigente della Juventus è al lavoro: per l’attaccante dopo che è sfumato Dan Ndoye si guarda soprattutto alla Premier League, in particolare a uno tra Sterling, Nkunku e Jack Grealish.

Viceversa i due esterni bassi dovrebbero arrivare entrambi dalla Spagna: il talento del Siviglia Janlu Sanchez per la fascia destra e il pilatro del Girona Miguel Gutierrez per ciò che concerne la corsia mancina.

Napoli, il terzino era in arrivo dall’Inter

Come si può notare il Napoli ha alzato notevolmente l’asticella degli obiettivi di mercato. Grazie a una crescita esponenziale sia strutturale che economica il club azzurro può permettersi di acquistare calciatori di spessore, ambiti anche da importati club europei.

Per citare un esempio sempre a proposito di terzini concreto risale all’estate del 2016 la trattativa per un ex talento dell‘Inter poi caduto in disgrazia a causa di ripetuti problemi fisici. All’epoca De Laurentiis aveva pensato ad acquistare Davide Santon, esterno scoperto e lanciato in Serie A da Josè Mourinho.

La trattativa si è bloccata, De Laurentiis ha fatto saltare tutto

La trattativa con l’Inter era andata in porto ma alla fine fu proprio il patron azzurro a far saltare l’intesa raggiunta con i nerazzurri. Decisivo fu il parere dei responsabili dello staff medico del Napoli che sottolinearono come le visite mediche a cui Santon si era sottoposto avevano rivelato una fragilità al ginocchio già operato che non offriva alcun tipo di garanzia.

La carriera di Santon è poi proseguita in parte a Milano e per tre anni nella Capitale: fu infatti la Roma con l’allora direttore sportivo Monchi ad acquistarlo nell’estate del 2018, ma i problemi fisici ormai cronici ne limitarono il rendimento.