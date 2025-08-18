Polizia a Trigoria: 3 calciatori invischiati con la Mafia | Ci sono le intercettazioni

Un clamoroso fatto di cronaca coinvolge la Roma. Tre suoi calciatori sono stati intercettati in conversazioni telefoniche compromettenti

Non è nuovo, purtroppo, il calcio italiano, ad inchieste che lo vedono in qualche modo coinvolto con bande e organizzazioni criminali. È ancora in corso ad esempio l’inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Milano in merito ai rapporti inquietanti tra Inter e Milan e le rispettive tifoserie ultras.

Trattasi dei gruppi dominanti all’interno delle curve del Meazza che da anni sono pesantemente infiltrati dai più potenti e influenti clan della ‘ndrangheta calabrese. Per la cronaca le indagini sono arrivate a una svolta grazie alla decisione di collaborare con la giustizia da parte del leader della Nord interista, Andrea Beretta.

Se Milano piange, verrebbe da dire, Roma purtroppo non ride. Anche nella Capitale i contatti tra mondo del calcio e ambienti riconducibili al crimine organizzato sono stati piuttosto frequenti e inquietanti.

Le inchieste che si sono succedute nel corso dei decenni hanno coinvolto alcuni protagonisti del mondo del pallone, ex beniamini del tifo capitolino. In realtà nessuno degli ex calciatori toccati dalle inchieste sono stati accusati di aver commesso chissà quali reati, ma contatti e frequentazioni ambigue non sono mancati.

La Roma trema, tre protagonisti intercettati dalle forze dell’ordine

Risale invece a una decina abbondante d’anni fa una delle inchieste più importanti di questo inizio di terzo millennio, la famigerata ‘Mafia Capitale‘, che vide scoperchiata la pentola dei legami tra la potente banda criminale guidata da Massimo Carminati e alcuni mondi da sempre connessi tra loro: politica, spettacolo e sport.

Per chi non lo sapesse, Massimo Carminati è una delle figure più inquietanti che hanno attraversato la cronaca giudiziaria dell’ultimo mezzo secolo: criminale incallito, neofascista molto vicino agli ambienti dell’eversione nera, in rapporti con i clan mafiosi del meridione e con alcuni segmenti dei servizi segreti.

I tre giallorossi coinvolti non rischiano nulla

Ebbene tra le dell’inchiesta Mafia Capitale uscì un’informativa del Ros che intercettò alcune telefonate tra Daniele De Rossi e Giovanni De Carlo, uno dei più stretti sodali di Carminati Il calciatore della Roma chiamò la notte del 30 settembre 2013 dopo una lite in un locale. “Avevo pensato che quello aveva chiamato qualche coattone… ho detto famme sentì Giovanni“, dice De Rossi.

De Rossi riferì di averlo contattato perché insieme al compagno di squadra Mehdi Benatia aveva avuto poco prima una discussione in un locale e temendo conseguenze aveva pensato a De Carlo. L’informativa sottolinea che De Carlo dando prova di grande confidenza, gli confermava di poter contare sempre sul suo aiuto: ‘Chiamame sempre… bravo! Hai fatto bene Danié, amico mio”. Si è poi scoperto che De Carlo ebbe contatti anche con la compagna di Mattia Destro, all’epoca centravanti giallorosso.