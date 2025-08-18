Niente scambio col Milan, ribaltone in Serie A dopo l’annuncio ufficiale | Destinazione rifiutata

Retromarcia lampo e niente scambio col Milan dopo la comunicazione ufficiale. Destinazione rifiutata e tutto da rifare per i rossoneri.

Il calciomercato estivo del Milan si sta rivelando pieno di sorprese e colpi di scena. Dopo la deludente stagione passata, iniziata con Fonseca e conclusa da Conceicao, i rossoneri hanno attuato una vera a propria rivoluzione.

In panchina è tornato Massimiliano Allegri, che dopo l’addio alla Juventus era rimasto senza allenare per un anno. Come nuovo direttore sportivo il Diavolo ha scelto invece Igli Tare. L’ex Lazio sta lavorando a pieno ritmo sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite.

Dopo aver ceduto tanti calciatori, tra cui spiccano Reijnders al Manchester City e Theo Hernandez in Arabia Saudita, i rossoneri si sono sbloccati sul fronte delle entrate con decisione. Prima l’arrivo di Modric e Ricci a centrocampo, poi Estupinan per la corsia di sinistra.

L’ultimo rinforzo ufficiale è stato Ardon Jashari, prelevato dal Club Bruges per circa 36 milioni di euro. I rossoneri hanno attuato un braccio di ferro serrato con la squadra belga, prima di chiudere la firma definitiva del centrocampista 23enne.

Retromarcia Milan, salta lo scambio in Serie A

Se per il centrocampista belga si è arrivati alla fumata bianca dopo un lungo lavoro tra le dirigenze, non sempre bastano i proclami per considerare il colpo ufficiale durante il calciomercato estivo.

Tornando indietro negli anni c’è stato un caso davvero eclatante che ha coinvolto la squadra rossonera. Ecco cosa accade con Jonathan Biabany e il Diavolo.

Niente scambio tra Milan e Parma, destinazione rifiutata

Era il 31 agosto 2014, quando il Milan chiude per Biabiany, accordandosi con il Parma per lo scambio che vedrà il Campione del mondo Zaccardo finire in gialloblù. Il francese posa con la sciarpa rossonera e le testate possono dare la notizia, grazie al tweet ufficiale.

Quando tutto sembrava pronto per le firme si è arrivati alla fumata nera improvvisa. Perché Zaccardo non fu convinto del trasferimento al Parma. Vacillò talmente tanto che le trattative si interrompono, portando il club rossonero ad arrendersi. All’epoca Galliani si fiondò sul profilo di Bonaventura, che era esploso nell’ atalanta e sembrava pronto a firmare con l’Inter.