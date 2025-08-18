Dal fast-food alla Serie A: ha segnato 21 gol in bianconero | Oggi è un bomber in Premier League

Dal lavoro al fast food ai palcoscenici della Serie A. L’attaccante ha siglato 21 gol con i bianconeri prima della cessione in Premier League.

Fino a qualche anno fa il centravanti ex bianconero indossava una polo rossa e un cappellino d’ordinanza, passando le mattine dietro a un bancone a servire pollo fritto. All’età di 16 anni il futuro bomber si divideva tra il lavoro mattutino nel fast food e gli allenamenti con la sua prima squadra giovanile.

Tornando a quei tempi l’attaccante ha di recente raccontato la sua esperienza alla pagina Cronache di spogliatoio. Ecco la ricostruzione di quel periodo: “Ero felice, portare soldi a fine mese alla mia famiglia per aiutarla era ciò che mi rendeva orgoglioso”.

La cronaca dei fatti ci porta in Portogallo. L’anno che gli cambia la vita è il 2018: 21 gol in 34 partite nella terza divisione lusitana. Rendimento che vale al classe ’98 la chiamata nella massima divisione portoghese del Portimonense l’anno successivo. Nessuno gol la prima stagione, 11 la seconda da titolare fisso, tra cui uno in rovesciata.

Sulla sirena del mercato estivo nel 2021 è l’Udinese che lo ingaggia in prestito con obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. L’attaccante portoghese ripaga la fiducia del club friulano, siglando 21 gol in due stagioni di Serie A.

Dai fast-food alla Serie A: oggi segna in Premier

Dopo l’ottimo impatto con la Serie A è arrivata la chiamata della Premier League due estati fa. Direzione Liverpool, sponda Everton.

Piazza calda, esigente e che ogni anno lotta per rimanere nella categoria. L’ex cassiere del fast food si è ambientato ottimamente anche in Inghilterra. Stiamo parlando del centravanti portoghese Beto, oggi trascinatore della squadra inglese dell’Everton,

Il fast-food prima dell’Udinese: oggi trascina l’Everton

Il classe ’98 ha siglato 10 gol nell’ultima edizione della Premier League, dimostrando di avere le giuste caratteristiche tecniche e fisiche anche in un campionato estremamente competitivo come quello inglese.

Dal grembiule del fast food alla maglia da bomber ai massimi livelli calcistici, la storia di Beto insegna che nulla è impossibile nel mondo del calcio professionistico. L’attaccante portoghese continua ad essere il punto di riferimento offensivo dell’Everton, club di proprietà della famiglia Friedkin, che in Italia controllano la Roma.