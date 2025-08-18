7 anni e oltre 150 presenze con l’Atalanta, oggi è finito a giocare in Promozione | C’è la firma ufficiale

Dal 2006 al 2013 ha vestito la maglia dell’Atalanta, collezionando oltre 150 presenze tra gli orobici. Oggi è ripartito dalla Promozione, nonostante le 45 primavere sulle spalle. C’è la firma ufficiale.

A 45 anni si può essere ancora protagonisti su un campo da calcio. Certo, non in Serie A e nemmeno tra i professionisti, ma in categorie dilettantistiche dove spesso sfrecciano giovani di belle speranze o ragazzotti che durante la settimana lavorano e che poi alla domenica spendono tutto per quella passione.

Il protagonista della firma in Promozione è un calciatore che ha collezionato numeri importanti in carriera. 127 presenze in Serie A, condite da 12 gol, 122 in Serie B, 98 in Lega Pro e 313 in Serie D, e dopo aver indossato per 7 anni dal 2006 al 2013 la maglia dell’Atalanta, a 45 anni il centrocampista non abbandona il calcio giocato e firma con un club dell’ Almè.

Ad annunciare l’ingaggio del centrocampista esterno è il nuovo team manager della prima squadra, Davide Locatelli, con la sua Dave Locatelli Agency.

L’Almè milita nel campionato di Promozione: per il pianista e compositore bergamasco si tratta di una nuova sfida in cui si sta cimentando grazie ad un approccio in cui mixa competenze in ambito comunicativo, influenze internazionali, creatività e determinazione.

Dall’Atalanta alla Promozione: firma ufficiale

Stiamo parlando di Adriano Ferreira Pinto, classe 1980, per il quale il tempo sembra si sia fermato.

l’esterno brasiliano con un intenso passato all’Atalanta ha deciso di legarsi all’Almè, formazione bergamasca che prenderà parte al campionato di Promozione. Una decisione figlia della voglia di continuare a stupire, nonostante i precedenti 11 anni consecutivi al Ponte San Pietro (312 presenze e quasi un’ottantina di reti) avessero già rappresentato per Ferreira Pinto un’esperienza di fortissimo legame

Inossidabile Ferreira Pinto: nuova avventura in Promozione

Ferreira Pinto ha sposato il progetto della società con la ferma volontà di continuare a scendere in campo e stupire gli spettatori. “È incredibile come un atleta possa continuare a spingersi oltre i limiti con questa dedizione, passione e spirito di sacrificio“, il commento di Locatelli .

“L’arrivo di Ferreira Pinto è un tassello fondamentale per la nostra società, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche e soprattutto sotto il profilo umano: Ferreira Pinto porterà nello spogliatoio carisma, mentalità vincente e una storia che sarà fonte d’ispirazione per tutto l’ambiente Almè” .