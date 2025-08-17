Terremoto Napoli, lo scudetto non basta: De Laurentiis contestato dai tifosi | E’ pronto a farsi da parte

Vincenzo Maccarrone 17 Agosto 2025
Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis - LaPresse - Tuttocalcioestero.it

Nonostante due scudetti in tre anni il rapporto tra il presidente De Laurentiis e i tifosi del Napoli non decolla. Il patron è contestato

Aurelio De Laurentiis sogna di diventare il presidente più vincente della storia del Napoli superando colui che finora era considerato inavvicinabile, vale a dire Corrado Ferlaino. Il celebre ingegnere, che rimase alla guida del club per un quarto di secolo, è ancora oggi ricordato e idolatrato dai tifosi azzurri.

Fu proprio Ferlaino a realizzare nell’estate del 1984 l’acquisto più clamoroso della storia del Napoli e forse di tutto il calcio italiano, quello di Diego Armando Maradona. Grazie soprattutto al fuoriclasse argentino gli azzurri conquistarono 2 scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia.

Ed è proprio un successo internazionale quello che manca alla gestione del vulcanico produttore cinematografico per eguagliare se non addirittura superare quella del suo illustre predecessore.

Ciononostante il rapporto tra De Laurentiis e una buona parte della tifoseria azzurra non è ancora decollato come invece i risultati ottenuti in questi ultimi anni dovrebbero suggerire. La prova tangibile di quanto sia tutt’ora difficile la relazione tra presidente e tifosi risale a poco più di un anno fa.

Napoli, i tifosi contro De Laurentiis: il tricolore non basta

Nella stagione 2022-2023 il Napoli allenato da Luciano Spalletti ha stravinto il campionato, un torneo dominato dall’inizio alla fine grazie soprattutto alla strepitosa annata disputata dal tandem d’attacco Osimhen-Kvaratskhelia.

Tale è stato il dominio degli azzurri in quel campionato che ad un certo punto i tifosi hanno dovuto solamente attendere il momento della certezza aritmetica di un trionfo ampiamente annunciato fin dalla prima giornata. Ciononostante a distanza di qualche mese da quella vittoria il popolo azzurro ha attaccato duramente l’operato di De Laurentiis.

Manifesti affissi in città, gli ultras si scatenano

Complici alcune scelte sbagliate da parte del presidente il Napoli è andato incontro a una stagione a dir poco fallimentare: la squadra che aveva dominato in lungo e in largo occupava posizioni di metà classifica, lontana anni luce dal vertice della Serie A.

La contestazione fu talmente dura da far prendere in considerazione a De Laurentiis l’ipotesi di cedere la società. Passata l’amarezza del momento però il patron si è rimesso al lavoro e dopo aver ammesso pubblicamente i troppi errori commessi nell’estate del 2024 ingaggiò un certo Antonio Conte.