Salve, per me un Gin Tonic: da San Siro ai cocktail | Dopo 10 anni in Serie A e 2 all’Inter ha aperto un Pub

Dopo una lunga carriera in Serie A, e una parentesi di due stagioni all’Inter, questo calciatore ha aperto un pub.

Molti calciatori, una volta appesi gli scarpini al chiodo, si trovano di fronte a una nuova sfida: reinventarsi. Non tutti, infatti, riescono a garantirsi una sicurezza economica tale da permettere una vita agiata dopo il ritiro. Alcuni cambiano lavoro per necessità, altri lo fanno per passione o voglia di mettersi nuovamente alla prova.

C’è chi resta nel mondo del calcio, diventando allenatore, dirigente o opinionista sportivo. Altri intraprendono percorsi completamente diversi: ristoratori, imprenditori, attori, politici o perfino artigiani. Celebre è il caso di Eric Cantona, che ha trovato successo nel cinema, o di George Weah, diventato presidente della Liberia.

Per i giocatori meno noti, spesso militanti in categorie inferiori, il cambio di carriera è una scelta obbligata. Alcuni lavorano come operai, tassisti o impiegati, dimostrando che dietro il glamour del calcio professionistico si nasconde una realtà più complessa e meno dorata. E’ il caso ad esempio di questa vecchia conoscenza interista, che dopo più di 10 anni in Serie A ha deciso di aprire un pub.

Una lunga carriera in Serie A: dopo il ritiro cambia vita

Una carriera lunga, durante la quale ha giocato per più di 10 anni in Serie A, con le maglie di Torino, Lazio, Bologna, Cesena e Inter. Quest’ultima è stata senza dubbio la più importante della sua vita, ma purtroppo il periodo sfortunato del club meneghino ha contribuito a non farlo brillare.

E’ questa la carriera, in sintesi, di Gaby Mudingay, centrocampista di contenimento belga di origine congolese. Come detto però dopo il ritiro dal calcio, ha cambiato del tutto vita, aprendo un pub.

Dai campi di Serie A al pub

In una recente intervista, riportata da ilposticipo.it , Mudingay ha raccontato la sua nuova vita.

“Ho aperto un B&B e un pub. Un luogo di ritrovo per tanti giovani al mare. L’ho fatto a Formia, dove vivo. Il pub è una cosa più estiva rispetto al B&B. Mi sono preso del tempo per decidere che cosa potessi fare da grande. Pub e B&B sono stati più per divertimento”.