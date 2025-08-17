Hanno truccato i Mondiali di calcio: FIFA nella bufera | Coinvolta l’Argentina

Un nuovo scandalo si abbatte sui campionati del mondo di calcio, un autentico terremoto che coinvolge in pieno la Nazionale argentina

La FIFA è ancora una volta al centro di uno scandalo di dimensioni planetarie. E del resto non è la prima e quasi certamente non sarà l’ultima volta che il massimo organismo calcistico mondiale rimane coinvolto in una vicenda dai contorni a dir poco inquietanti.

Nel corso della sua storia ultra centenaria, in particolare dalla seconda metà del secolo scorso in poi, dalla presidenza di Stanley Rous in poi, la Federazione mondiale non si è purtroppo distinta per comportamenti limpidi e cristallini.

Negli anni 70′ ad esempio i vertici della FIFA non si permisero di comminare alcun tipo di sanzione nei confronti di due Paesi del Sudamerica, il Cile e l’Argentina, caduti sotto il dominio di feroci e sanguinarie dittature militari.

Nonostante gli aberranti crimini commessi da entrambi i Paesi, alla Nazionale cilena fu concesso comunque di partecipare ai Mondiali del 1974 e agli argentini, decisione ancor più grave e inaccettabile, di organizzare l’edizione successiva, quella discussa e discutibile del 1978.

La FIFA e gli scandali, un binomio purtroppo indissolubile

Nonostante le reiterate e vigorose proteste di buona parte della comunità internazionale l’allora presidente Joao Havelange, accusato di avere nutrito in gioventù una mai smentita simpatia per la Germania hitleriana, si guardò bene dal revocare all’Argentina l’organizzazione della kermesse iridata.

Insomma, ombre molto pesanti si sono addensate da sempre sul massimo organismo calcistico internazionale. E a distanza di 16 anni da quel fatidico 1978 ancora una volta l’Argentina fu al centro di un presunto scandalo. La vittima in questo caso divenne il più grande calciatore di tutti i tempi.

I Mondiali americani, lo spettro del complotto

In un’intervista concessa nel 2005 al giornalista e amico Gianni Minà, Diego Armando Maradona lanciò accuse pesanti come un macigno nei confronti dei vertici della FIFA: “Nel 1994 mi volevano tutti ma non per il mio calcio, quanto per la mia faccia. Il Mondiale organizzato dagli Stati Uniti aveva bisogno di Maradona per vendere“.

Il racconto del compianto Pibe de Oro prosegue con toni ancora più inquietanti: “Mi rimisero in Nazionale, mi allenai come un leone. Mi tolsi 22 kg in due mesi, passai da 97 a 75. Nelle qualificazioni contro l’Australia il doping fu annullato, potevamo prendere di tutto. L’Argentina doveva esserci, io dovevo esserci. Ma appena iniziarono i Mondiali e non servivo più mi fecero fuori grazie al controllo antidoping e all’Efedrina. Fu una trappola perfetta“.