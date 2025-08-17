Elkann beffa De Laurentiis: preso un italiano molto promettente | Napoli battuto sul tempo

In questo mercato il Napoli è uno dei club più attivi ma può sempre capitare di non raggiungere un obiettivo. La Juventus è stata più rapida

In questa lunga e caldissima estate 2025 la società di calcio che sul mercato sta recitando la parte del leone è senza ombra di dubbio il Napoli neo campione d’Italia capace di vincere il secondo scudetto negli ultimi tre anni.

Per sferrare l’assalto al 5/o tricolore della storia azzurra il presidente Aurelio De Laurentiis ha pianificato una campagna acquisti ricca e corposa che ha previsto e prevede importanti investimenti per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Fino a questo momento il Napoli ha sfondato di molto il muro dei 100 milioni di euro piazzando una serie di colpi in grado di scatenare ancora di più l’entusiasmo di una tifoseria che da tre anni è tornata a sognare in grande.

Tra l’altro da quando ha rilevato la società nell’estate del 2004 il produttore cinematografico è sempre riuscito a coniugare l’equilibrio dei conti e la sostenibilità economica con la competitività ad alti livelli della squadra.

De Laurentiis, non tutti gli obiettivi vengono centrati

Il Napoli nel corso di questi 21 anni ha comprato spesso e volentieri a cifre basse o comunque non altissime e rivenduto gli stessi giocatori a prezzi a dir poco clamorosi: i casi di Koulibaly, Cavani, Lavezzi, Higuain e i più recenti Kvaratskhelia e Osimhen stanno lì a dimostrarlo.

È anche grazie a queste maxi cessioni che De Laurentiis è riuscito a costruire la squadra che dal 2022 ad oggi si è cucita lo scudetto sulle maglie per ben due volte. Non sempre però gli obiettivi di mercato sono stati raggiunti.

Sfuma l’obiettivo di mercato, stavolta la Juventus beffa il Napoli

Uno degli affari saltati in extremis risale all’estate del 2018, quando il presidente De Laurentiis ingaggiò Carlo Ancelotti al posto di Maurizio Sarri. In quell’estate di mercato il club azzurro aveva individuato nel talentuoso portiere del Genoa Mattia Perin un possibile acquisto. Alla fine l’affare sfumò e Perin finì alla Juventus.

La conferma di questo mancato trasferimento arriva dalle parole pronunciate sette anni fa dall’allora presidente del grifone Enrico Preziosi: “Noi abbiamo fatto presente che c’era la possibilità di Perin, ma il Napoli era su Leno. Gli azzurri avevano fatto anche un’offerta maggiore della Juventus, ma ormai era dei bianconeri. Forse se ne sono accorti tardi, è un peccato perché dispiace vederlo in panchina“.