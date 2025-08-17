Dal M.City al Milan, accordo stracciato: il presidente ha bloccato tutto | Allegri tradito dalla società

Tra le tante storie che hanno fatto la storia del mercato una clamorosa di 13 anni fa ebbe per protagonisti il Milan e il Manchester City

Il Milan è tornato ad affidarsi a Massimiliano Allegri dopo oltre dieci anni. Il tecnico livornese ha accettato la proposta del club rossonero con l’obiettivo di riportare la squadra in Champions League e di riscattare una stagione che definire fallimentare è un eufemismo.

L’allenatore toscano ha fatto dunque ritorno a Milanello dove sotto la sua guida nella stagione 2011-2012 il Diavolo riuscì a conquistare il 18/o scudetto della sua gloriosa storia. Nei suoi tre anni e mezzo di permanenza non tutto andò per il verso giusto.

Mentre tra Allegri e l’allora amministratore delegato Adriano Galliani si instaurò un solido e profondo rapporto di amicizia che peraltro ancora dura a distanza di tanto tempo, con il presidente Silvio Berlusconi si verificò qualche incomprensione di troppo.

Un rapporto difficile tra i due che ebbe qualche conseguenza anche sul mercato. Una vicenda legata in effetti a un mancato acquisto segnò l’inverno del 2012, quando il Milan era in lotta con la Juventus di Conte per la conquista dello scudetto.

Il blitz di Galliani sembrò andare a buon fine

A gennaio del 2012 Galliani pose lo sguardo su un attaccante che a suo dire avrebbe deciso a favore del Diavolo il duello tricolore con i bianconeri e una volta ottenuto il placet del presidente Berlusconi volò fino in Brasile per trovare l’accordo con il suo agente.

L’attaccante in questione era l’Apache, vale a dire l’argentino Carlos Tevez che il Manchester United era disposto a cedere anche in prestito con diritto di riscatto. Galliani riuscì a trovare l’intesa con il procuratore, il potente e astuto iraniano Kia Joorabchian.

Il Milan fallì il grande obiettivo, decisivo il ‘no’ di Berlusconi

Tra l’altro proprio Galliani era riuscito a cedere Alexandre Pato al Paris Saint Germain, così da creare spazio per l’arrivo di Tevez. Alla fine però proprio da Silvio Berlusconi arrivò il ‘no’ alla definizione dell’affare: Pato restò a Milano e Tevez in Inghilterra, salvo poi approdare alla Juventus un anno e mezzo dopo.

Il Milan tra l’altro, alle prese con gravi problemi finanziari, stava per mettere in atto una politica di netto e drastico ridimensionamento: nell’estate del 2012 infatti Zlatan Ibrahimovic e Thiago Silva furono ceduti proprio al club parigino per una cifra complessiva di 65 milioni di euro più altri 10 di bonus, poi regolarmente incassati.