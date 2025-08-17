Accusa tremenda del Tribunale: spaccio di cocaina | Brutta fine dopo 10 anni di Inter e 2 Mondiali sfumati

Dopo una carriera di tutto rispetto, condita da 10 stagioni all’Inter e 2 Mondiali quasi vinti, questo calciatore è finito sotto accusa per spaccio di cocaina.

Il ritiro dal calcio giocato rappresenta un momento delicato nella vita di molti calciatori. Dopo anni vissuti sotto i riflettori, con ritmi scanditi da allenamenti, partite e obiettivi chiari, la fine della carriera può lasciare un vuoto difficile da colmare. Alcuni ex giocatori, privi di un nuovo scopo o incapaci di gestire la pressione del cambiamento, sono finiti in situazioni problematiche, talvolta drammatiche.

Non sono rari i casi di chi è scivolato in dipendenze da alcol o droghe, o ha avuto problemi con la legge. La mancanza di una rete di supporto psicologico e professionale, unita a una cattiva gestione del denaro e della notorietà, può portare a derive pericolose. Ex atleti idolatrati durante la carriera si ritrovano così a vivere nell’ombra, spesso dimenticati dal sistema che un tempo li celebrava.

Il calcio, purtroppo, non sempre prepara adeguatamente i propri protagonisti alla vita dopo il ritiro. I casi di questi grandi protagonisti del pallone finiti in disgrazia dopo il ritiro sono diversi. Uno di questi ad esempio riguarda una vecchia conoscenza interista, che dopo 10 anni in nerazzurro, e due Mondiali quasi vinti, è finito in brutti giri con la cocaina.

Una fine terribile dopo il ritiro dal calcio

10 anni all’Inter, dal 1988 al 1998, dove ha vinto uno scudetto e due Coppe Uefa, ma anche due Mondiali di calcio quasi vinti con la Nazionale azzurra. Quello del 90 e soprattutto quello di USA 94.

Sono questi i momenti salienti della carriera di Nicola Berti, ex centrocampista interista che dopo il ritiro però è finito invischiato in una situazione piuttosto losca.

Accusa terribile del Tribunale: è coinvolto con la cocaina

Qualche anno fa l’ex centrocampista è stato denunciato per favoreggiamento dalla Procura di Piacenza su traffico e consumo di stupefacenti. Delle accuse terribili, che hanno spinto subito i suoi legali a difenderlo, ribadendo la sua estraneità ai fatti.

Alla fine però per Berti non ci sono state grosse conseguenze. Ma già il fatto di essere accostato ad una vicenda di questo tipo, di sicuro non gli avrà fatto molto piacere.