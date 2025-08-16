Un ciclone si abbatte sul calcio italiano: “I miei compagni si vendevano le partite” | Falsato il campionato di Serie A

Lo spettro del calcioscommesse si intreccia in continuazione con le vicende della Serie A. Ecco la denuncia ufficiale che getta ombre sul campionato: “I miei compagni si vendevano le partite”.

La storia della Serie A è costellata da scandali più o meno gravi che hanno visto parecchi calciatori coinvolti in giri di scommesse illecite. I fatti più recenti sul tema delle scommesse illegali hanno toccato due giovani calciatori italiani come Sandro Tonali e Nicolò Fagioli.

I due centrocampisti, all’epoca delle indagini in forza rispettivamente a Milan e Juventus, vennero squalificati per aver scommesso su eventi calcistici e piattaforme di gioco illegali. Fagioli scontò una pena di 7 mesi, mentre per Tonali furono dieci i mesi di squalifica.

L’inchiesta ha anche coinvolto altri profili famosi della Serie A, ma non sono arrivate altre squalifiche in quanto le scommesse non riguardavano la disciplina calcistica. Tornando indietro nel tempo fioccano gli esempi di scandali calcistici nel campionato italiano, non solo nel massimo livello.

Dieci anni fa un giro di scommesse illecito coinvolse squadre di Serie B e Serie C, portando con sé diverse radiazioni, squalifiche e multe comminate ai tesserati coinvolti.

Incubo calcioscommesse in Serie A: denuncia ufficiale

Tornando indietro nel tempo arriviamo al 2011, quando esplose il caso denominato ‘Calciopoli Bis‘. In questo caso a pagare fu la Lazio, che perse due punti in classifica in Serie A. Tra i calciatori coinvolti e poi squalificati ci sono stati Gillet e Giacomazzi.

E sfogliando le pagine della storia del nostro campionato si risale al caso madre di tutti gli scandali della Serie A, quel totonero che sconvolse il campionato nel 1980.

Collovati e il calcioscommesse: “Il periodo più brutto della mia vita”

A tornare indietro negli anni è stato Fulvio Collovati, all’epoca calciatore in forza al Milan. Lo scandalo coinvolse cinque squadre del campionato di Serie A: il Milan per l’appunto, la Lazio, il Perugia, il Bologna e l’Avellino.

L’ex difensore, intervenuto nel podcast Centrocampo ha così commentato: “Il periodo più brutto della mia vita. Il Milan arrivò terzo e scoprimmo che alcune partite erano state vendute da alcuni giocatori e comprate da parte di alcune società. Da parte di Lazio e Milan che furono retrocesse ma probabilmente era coinvolta anche qualche altra squadra.”