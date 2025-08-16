Inter beffata, l’accordo non basta: salta il colpaccio in Serie A | Ha firmato con i rivali

Salta all’ultimo momento il passaggio all’Inter, nonostante l’accordo già trovato in Serie A. Niente colpo per la squadra nerazzurra, il fantasista ha già firmato con i rivali.

La frase è finita si dice la fine è tanto valida nel calcio giocato quanto in sede di calciomercato. L’Inter questa stagione riparte dalla nomina in panchina di Christian Chivu, arrivata dopo il discusso addio con Simone Inzaghi. Il tecnico ex Lazio è volato in Arabia Saudita, dopo la clamorosa sconfitta arrivata contro il PSG nella finale di Champions League.

Durante le prime fasi del calciomercato estivo l’Inter è stata tra le squadre più attive in Serie A. Prima della partenza verso il Mondiale per club i nerazzurri hanno rafforzato il centrocampo con gli acquisti di Luis Henrique dal Marsiglia e del giovane Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria.

In seguito è arrivato il primo colpo offensivo per Christian Chivu. Dallo stesso Parma allenato dal tecnico rumeno la scorsa stagione, l’Inter ha prelevato l’attaccante Yoan Bonny, versando circa 23 milioni di euro agli emiliani. Il francese, classe 2003, arriva dopo l’addio a due calciatori offensivi più avanti con l’età, ovvero Arnautovic e Correa.

Un altro colpo offensivo che venne a lungo accostato alla lista della Beneamata è Jonathan David. L’attaccante ha fatto registrare grandi numeri al Lille, dove ha siglato 109 gol in 232 incontri negli ultimi cinque anni. Il bomber canadese ha però firmato a parametro zero con la Juventus, nulla da fare per l’Inter e per il Napoli, anch’esso accostato sulle tracce del classe 2000 in passato.

L’accordo con l’Inter non basta: salta il colpo in Serie A

L’attaccante canadese al momento della presentazione ufficiale come nuovo calciatore della Juventus è tornato anche sugli accostamenti alle altre squadre italiane. David ha svelato come aver parlato con i futuri compagni bianconeri abbia fatto la differenza nella sua scelta.

E, tornando indietro a due anni fa, durante la sessione di calciomercato estivo, c’era un altro colpo offensivo pronto ad essere chiuso dall’Inter, ma rimasto per sempre in canna.

Samardzic torna sul mancato passaggio all’Inter

Parliamo di Lazar Samardzic, nell’estate del 2023 ad un passo dall’Inter via Udinese. Il centrocampista serbo ha parlato di come naufragò il suo passaggio ad Appiano Gentile quando tutto sembrava già chiuso.

A Hot Sport ha detto: “L’accordo con l’Inter era praticamente concluso, ma solo verbalmente. Alla fine i dettagli finali del contratto si sono rivelati cruciali, perché non erano conformi all’accordo.”