Il Tribunale ha deciso, sei colpevole di omicidio: dai gol a Firenze al carcere | Ha ucciso 3 persone

Un fuoriclasse che ha vestito a lungo la maglia della Fiorentina è stato condannato da un tribunale con la gravissima accusa di omicidio

La storia del calcio non è fatto solo di giocate sopraffine, di gol leggendari e di partite memorabili. Come tutte le discipline anche il gioco più bello del mondo ha il suo lato oscuro, profondo, orribile, che nel corso degli anni ha visto coinvolti centinaia di protagonisti.

Purtroppo quasi non si contano più i calciatori, anche celebri, che dopo aver conosciuto le luci delle ribalta e assaporato il gusto unico e inconfondibile del trionfo sono caduti in disgrazia per i più svariati motivi.

Si dice spesso come il denaro, soprattutto quando affluisce copioso sul conto di chi non ha la capacità e l’equilibrio nel saperlo gestire, dia alla testa. Ed è proprio ciò che con inquietante regolarità è avvenuto nella storia ultracentenaria del calcio.

Anche il campionato italiano è pieno zeppo di vicende del genere, una delle quali ha riguardato direttamente un attaccante dotato di classe e di un talento quasi inarrivabili. Se lo ricordano soprattutto i tifosi della Fiorentina.

Fiorentina da scudetto, quanti campioni al Franchi

Facciamo riferimento a quella che per osservatori ed esperti è stata forse la Fiorentina più forte degli ultimi 40 anni, la squadra che sotto la guida di Giovanni Trapattoni nella stagione 1998-99 fu a lungo in corsa per lo scudetto.

I viola in quel periodo disponevano di una rosa di giocatori di altissimo livello, che aveva in Gabriel Batistuta, Manuel Rui Cosa e Francesco Toldo le sue punte di diamante. Tre campionissimi che oggi farebbero le fortune di tutte le grandi del calcio mondiale.

L’incidente, la strage e poi la condanna: il calcio sotto shock

Un altor pezzo da novanta di quella Fiorentina era Edmundo Alves de Souza Neto, conosciuto soltanto come Edmundo. Attaccante favoloso dal punto di vista tecnico, ma limitato da irrisolvibili problemi caratteriali. L’intera carriera del grande talento brasiliano fu segnata da eccessi di ogni tipo e da un episodio che sconvolse tutta la sua vita.

Eravamo a metà degli anni novanta, dunque prima del suo arrivo in Italia. Edmundo al volante della sua auto sulle strade di Rio de Janeiro causò un incidente in cui rimasero uccise tre persone: una ragazza che viaggiava in macchina con lui e una coppia che si trovava in un’altra vettura. Nel 2011 viene condannato a quattro anni e mezzo di semilibertà per omicidio colposo e lesioni, ma grazie a innumerevoli ricorsi riuscì ad evitare il carcere per merito della prescrizione.