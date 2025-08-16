Disastro Milan: il fantasista rifiuta la cessione | La società perde un sacco di soldi

Doccia fredda per il Milan durante il mercato estivo. I rossoneri hanno visto sfumare un incasso molto importante a causa di un rifiuto

Non esiste sessione di mercato che non veda trasformarsi trattative in autentici tormentoni e trattative estenuanti. E soprattutto in quasi tutte le campagne acquisti e cessioni andate in scena negli ultimi 30 anni si è assistito a qualche episodio di insubordinazione.

Si è assistito a rotture drastiche e non ricomponibili tra calciatori e società per ragioni legate a trattative per un trasferimento da una squadra a un’altra e gli esempi da questo punto di vista abbondano. Non di rado negli ultimi tempi molti giocatori pur di non presentarsi in ritiro hanno presentato dei curiosi certificati medici.

Fu celebre il caso del centrocampista brasiliano Emerson che nell’estate del 2004 pur di andare alla Juventus e non al Real Madrid, squadra a cui i dirigenti della Roma lo avevano ceduto, mandò un certificato medico al club giallorosso in cui gli veniva diagnosticata una presunta ‘depressione’.

Uno stato depressivo che si risolse in appena due settimane, giusto il tempo di definire la cessione all’allora direttore generale bianconero Luciano Moggi. Il caso più recente è quello del centrocampista Teun Koopmeiners.

Milan, arriva il temuto certificato

Il centrocampista olandese nell’estate del 2024 andò allo scontro con l’Atalanta pur di essere ceduto alla Juventus e anche lui presentò un certificato medico nel tentativo di accelerare i tempi della trattativa.

Come si può notare sono parecchie le società trovatesi a dover fare i conti con questo tipo di problematica, comprese le big del del nostro campionato. Anche il Milan ad esempio è rimasto vittima dell’ormai abituale certificato spedito da un suo calciatore.

Sfuma il grande incasso, doccia fredda per il Milan

L’episodio si verificò durante l’estate del 2017, la prima dell’era post Berlusconi. Qualche mese prima infatti il defunto imprenditore ed ex presidente del Consiglio aveva venduto non senza molte perplessità il club rossonero dopo 31 anni di presidenza al fantomatico imprenditore cinese Yonghong Li.

Ebbene nel corso della sessione di mercato dell’estate del 2017 la nuova dirigenza milanista era riuscita ad incassare 20 milioni di euro dai russi dello Spartak Mosca in cambio dell’attaccante senegalese Mbaye Niang il quale però non accettò l’offerta. Pur di rimanere in Italia Niang inviò un certificato medico di 10 giorni. Alla fine fu venduto al Torino che versò 2 milioni di euro per il prestito oneroso e altri 12 l’anno successivo per l’acquisto a titolo definitivo.