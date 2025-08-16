Disastro Juventus: calciatore ubriaco in sala riunioni | Multa salata dalla società

Caos incredibile dalle parti della Continassa, con il calciatore che è stato beccato ubriaco in sala riunioni. E’ in arrivo una multa salata da parte della società.

Le bravate dei calciatori, ovvero comportamenti fuori dal campo che generano polemiche, rappresentano un problema serio che può infuriare le società sportive. Oltre a distrarre l’attenzione dalle prestazioni atletiche, questi episodi rischiano di compromettere l’immagine del club e la sua credibilità nei confronti di sponsor, tifosi e media.

Quando un giocatore è coinvolto in una vicenda controversa, che si tratti di eccessi festivi, comportamenti non professionali o violazioni delle norme interne, le società devono intervenire prontamente. Spesso viene applicato un codice disciplinare, che può prevedere sanzioni economiche, sospensioni temporanee o, in casi estremi, la rescissione del contratto. Questi provvedimenti vengono adottati non solo per punire il singolo comportamento, ma anche per tutelare i valori e la reputazione del team.

Le conseguenze di una bravata vanno oltre il singolo episodio: a livello relazionale, possono creare tensioni nello spogliatoio e minare la coesione del gruppo. A livello pubblico, generano copertura mediatica negativa, che può danneggiare sponsorizzazioni e le relazioni con i tifosi. I dirigenti richiedono pertanto rigore e responsabilità, soprattutto nei momenti che precedono il via della stagione.

Disastro Juve: calciatore ubriaco in sala riunioni

Una situazione di questo tipo, che forse viene a galla solo ora, la si è vissuta in casa Juve qualche anno fa, e ad essere protagonista sarebbe stata una vera e propria leggenda bianconera.

Stiamo parlando di Pavel Nedved. Stando al racconto riportato dalla pagina Facebook ‘Il calcio quello bello’, durante una serata la Furia Ceca, sempre molto professionale, si è fatto convincere dai compagni ad uscire per farsi un bicchiere, e il giorno dopo il centrocampista sarebbe arrivato in ritardo in sala riunioni ancora in condizioni non proprio eccellenti.

Sanzioni pesanti da parte della società

Visto il ritardo, il tecnico dei tempi aveva iniziato a parlare di multa, ma subito in sua difesa intervenne il compagno Gigi Buffon.

Infatti il portierone evidenziò la continua professionalità di Pavel, intimando il club a lasciar perdere la multa. E così fu: Nedved graziato, ma mai più una serata sopra le righe.