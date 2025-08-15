Un anno al Milan e un Mondiale in bacheca, ora per vivere fa video su YouTube | Guadagna una miseria

Il trionfo al Mondiale ed un anno intenso vissuto al Milan in Serie A. Oggi dopo l’addio al calcio per vivere crea video su YouTube. Ma i guadagni sono al di sotto delle aspettative.

Il calcio è uno degli sport con maggiore seguito di pubblico a livello mondiale, ed anche i calciatori protagonisti hanno da sempre una grande visibilità mediatica. Ma non sempre i riflettori della scena calcistica si proiettano sul mondo del web in seguito al ritiro dalle scene.

I social media hanno svolto un ruolo decisivo nel globalizzare il mondo calcistico ed i volti più noti. I calciatori più celebri, sia in attività che dopo il ritiro, hanno beneficiato enormemente di questo nuovo bacino d’utenza registrando incassi altisonanti oltre ad una ricca carriera nel mondo del calcio.

Attraverso la pubblicazione di contenuti sul web molte stelle del pallone, prima e dopo aver appesso gli scarpini al chiodo, si sono scoperti influencer di successo. Il primato spetta di diritto a Cristiano Ronaldo, il fenomeno portoghese a settembre del 2024 aveva festeggiato il traguardo di 1 miliardo di follower sul web.

Il cinque volte Pallone d’Oro continua la sua strepitosa carriera in Arabia Saudita, mentre tanti altri ex calciatori si confermano stelle assolute del web. Basti pensare a David Beckham, che si è ritirato dal calcio giocato nel 2013, ma nonostante ciò vanta un seguito di circa 90 milioni di persone solo su Instagram.

Il Mondiale, il Milan e l’anonimato sul web

Non sempre però ad una carriera ricca di successo corrisponde l’affermazione nel mondo del web. Un caso particolare ci porta a guardare ad un difensore ex Milan, in seguito campione del Mondo con la Francia nel 2018.

Fari accesi su Adil Rami, ex difensore classe ’85, che ha appeso i scarpini al chiodo nell’estate del 2023.

La parabola di Rami: il Milan, il Mondiale e YouTube

Il difensore centrale è arrivato in rossonero nel gennaio del 2014 ed in una stagione e mezza ha collezionato 44 presenze e 4 reti con il Milan. Nel 2018 si è laureato campione del Mondo con la Francia in Russia, pur non avendo giocato nessuna gara.

Di recente l’ex difensore ha lanciato una sua piattaforma video su YouTube, ma che non sta raccogliendo i risultati sperati. Appena 18.700 persone seguono l’ex calciatore e le visualizzazioni dei suoi video di sicuro non gli faranno guadagnare cifre memorabili dalla piattaforma sul web.