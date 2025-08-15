Roma scippata nella notte, l’aereo non è più atterrato: offerta raddoppiata in Liga | Dietrofront del calciatore

Clamoroso scippo ai danni della Roma in Liga. Il club giallorosso aveva trovato l’accordo e ufficializzato l’arrivo del calciatore, ma l’aereo non è atterrato nella Capitale.

La sessione estiva del calciomercato della Roma si può riassumere come un anno zero per la società giallorossa. In panchina è arrivato Gian Piero Gasperini, che prende il posto di Claudio Ranieri dopo la nuova impresa del tecnico di Testaccio. Oltre ad avere cambiato allenatore i giallorossi hanno anche rivoluzionato i quadri dirigenziali.

Via Florent Ghisolfi dopo appena un anno a Trigoria e dentro Frederic Massara. Per l’ex Milan si tratta di un ritorno a Trigoria, dove ha assunto la carica di nuovo direttore sportivo. Il dirigente si è concentrato in prima battuta sul fronte delle cessioni, per poi tuffarsi alla caccia di nuovo rinforzi di livello.

Sul fronte degli addii hanno salutato Abraham e Shomurodov in attacco. A centrocampo Leo Paredes è tornato in Argentina, mentre Zalewski è stato definitivamente riscattato dall’Inter.

Per quanto riguarda il fronte degli acquisti un nome caldissimo in entrata è sfumato dopo un lungo braccio di ferro. Parliamo del colombiano Richard Rios, che ha firmato col Benfica dopo essere stato accostato a più riprese ai giallorossi.

Tradimento Roma nella notte: l’aereo non atterra

Un’altra beffa a ancora più grave coinvolse la squadra giallorossa in passato. Dobbiamo tornare all’estate del 2018. A Roma si vive ancora di esaltazione per una stagione conclusa al terzo posto e in semifinale di Champions League.

Nell’aria si respira la possibilità di un’annata vincente. Ma la rosa va puntellata in maniera adeguata. Un compito non facile per l’allora direttore sportivo giallorosso, lo spagnolo Monchi.

Beffa Malcolm per Monchi, sorpasso volante del Barcellona

Il dirigente sceglie di puntare tutto su Malcolm, autore di 12 goal in 35 presenze in Ligue1 con la maglia del Bordeaux e reduce da diverse stagioni nelle quali sembra essere destinato a diventare uno dei nuovi crac del calcio brasiliano. Il club giallorosso ufficializza l’accordo con i francesi e annuncia lo sbarco dell’ala nella capitale.

Ma, mentre il calciatore è in volo verso Roma, si inserisce a sorpresa il Barcellona nella trattativa. I blaugrana strapperanno l’attaccante ai giallorossi, versando oltre 40 milioni nelle casse del club francese. Investimento che non sarà ripagato poi dalle prestazioni del brasiliano, autore di soli due gol nell’unico anno in Spagna.