Il portiere perde una gamba, oggi è un cantante di successo planetario | Ha vinto il reality show

Dal tragico incidente che gli è costato una gamba al successo planetario nel mondo della musica. L’ex portiere ha anche vinto un prestigioso reality show.

Ha del clamoroso la storia che riguarda un ex estremo difensore. Il portiere ha dovuto abbandonare il calcio dopo aver perso una gamba nello schianto dell’aereo che trasportava la sua squadra ed in seguito ha completamente voltato pagina. Oggi è un cantante in procinto di lanciare il suo primo album e di cominciare un tour musicale in tutto il mondo.

Da calciatore professionista a cantante di successo, tutto nel giro di pochi anni. Il protagonista di questa storia ha solo 28 anni ma ha già vissuto due vite. La prima è quella di un ragazzo che realizza il suo sogno e diventa un calciatore professionista, portiere in una squadra che milita nella prima divisione del proprio paese.

Il capitolo successivo nasce da un tragico risvolto. A fine novembre 2016 l’aereo che trasporta la sua squadra si schianta in un tragico incidente, con un bilancio devastante. Sono solo sei i sopravvissuti al disastro aereo, su 77 passeggeri.

La vicenda che ricorda la strage di Superga, in cui persero la vita i protagonisti del Grande Torino, è avvenuta in Brasile ed ha scosso tutto il mondo.

Dopo l’incidente la rinascita nella musica

Della prima squadra sopravvivono solo tre calciatori, uno di questi è Jakson Follman. Per salvargli la vita i medici sono costretti ad amputare una gamba e a decretare così la fine della sua carriera da calciatore

Dopo l’incidente Jakson passa 56 giorni in una stanza di ospedale. Si ritrova senza un arto inferiore e con tante fratture sparse per tutto il corpo, ma la sua sopravvivenza resta un fatto miracoloso senza alcun dubbio.

La storia di Jakson Follmann, sopravvissuto alla strage della Chapecoense

Il 2017 è l’anno della sua rinascita. Una seconda vita scandita dal ritmo del sertanejo, un genere brasiliano che è una sorta di musica country affermatosi maggiormente nelle aree rurali del Paese durante gli anni Venti del Novecento.

Ecco cosa ha dichiarato il protagonista: “Quando ero calciatore portavo sempre la chitarra in ritiro e quando finivano gli allenamenti e con gli altri calciatori volevamo rilassarci, ci riunivamo per suonare e cantare insieme”. La sua carriera lo porterà a riscuotere un successo enorme in patria, dove vincerà il programma Popstar