Era un grande obiettivo di mercato della Juve, ora è accusato di traffico illegale | Rischia lunga detenzione

Angelo Ciarletta 15 Agosto 2025
Era un grande obiettivo di mercato della Juve, ora è accusato di traffico illegale | Rischia lunga detenzione

Manette- fonte istock- tuttocalcioestero.it

Dopo essere stato a lungo un obiettivo di mercato della Juve, questo giocatore è finito nei guai per traffico illegale: ora rischia una lunga detenzione.

Nonostante carriere brillanti e ricchezze accumulate, diversi calciatori finiscono in situazioni difficili, coinvolti in brutti giri che macchiano la loro immagine e mettono a rischio tutto ciò che hanno costruito. La fama e il successo non bastano a garantire equilibrio personale: spesso, la pressione costante, le aspettative e una vita sotto i riflettori possono portare a fragilità nascoste.

Al termine della carriera, molti ex giocatori si trovano improvvisamente senza una direzione chiara, privi di routine, obiettivi e dell’adrenalina che caratterizzava la loro quotidianità. In alcuni casi, la mancanza di educazione finanziaria porta a scelte sbagliate, investimenti fallimentari o frequentazioni pericolose. Altri scivolano nel mondo delle dipendenze, tra gioco d’azzardo, alcol o sostanze, cercando di colmare un vuoto emotivo.

Anche durante l’attività sportiva, non mancano episodi legati a cattive compagnie o scelte discutibili, a volte dettate da ingenuità, altre da un senso di onnipotenza alimentato dal successo. Una situazione di questo tipo è accaduta qualche mese fa ad un calciatore che è stato a lungo nel mirino della Juve in ottica mercato, e che è finito indagato per traffici illegali.

Dal grande calcio europeo al carcere

Prima ancora di passare al Real Madrid la Juventus lo aveva messo nel mirino. Poi il trasferimento ai Blancos, e durante la sua permanenza di nuovo la Vecchia Signora si era fatta avanti. Ma l’affare non si è mai concluso.

Fabio Coentrao è stato uno di quei nomi che ad ogni sessione di mercato veniva accostato al club torinese, il quale però non è riuscito mai a portarselo a casa. Ritiratosi ormai da qualche anno però il suo nome di recente è tornato alla luce per una vicenda non proprio positiva che lo ha visto coinvolto.

Fabio Coentrao- fonte x tuttocalcioestero.it

Le accuse di traffici illegali

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex terzino lusitano ha iniziato a lavorare nella sua attività di pesca. Ma è proprio questa che nei mesi scorsi gli ha causato qualche guaio.

Il giocatore infatti è stato fermato per commercio illegale di molluschi, rischiando grosse sanzioni anche dal punto di vista giudiziario. Nei prossimi tempi potrebbero esserci delle novità su questa situazione.