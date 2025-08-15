Era un grande obiettivo di mercato della Juve, ora è accusato di traffico illegale | Rischia lunga detenzione

Dopo essere stato a lungo un obiettivo di mercato della Juve, questo giocatore è finito nei guai per traffico illegale: ora rischia una lunga detenzione.

Nonostante carriere brillanti e ricchezze accumulate, diversi calciatori finiscono in situazioni difficili, coinvolti in brutti giri che macchiano la loro immagine e mettono a rischio tutto ciò che hanno costruito. La fama e il successo non bastano a garantire equilibrio personale: spesso, la pressione costante, le aspettative e una vita sotto i riflettori possono portare a fragilità nascoste.

Al termine della carriera, molti ex giocatori si trovano improvvisamente senza una direzione chiara, privi di routine, obiettivi e dell’adrenalina che caratterizzava la loro quotidianità. In alcuni casi, la mancanza di educazione finanziaria porta a scelte sbagliate, investimenti fallimentari o frequentazioni pericolose. Altri scivolano nel mondo delle dipendenze, tra gioco d’azzardo, alcol o sostanze, cercando di colmare un vuoto emotivo.

Anche durante l’attività sportiva, non mancano episodi legati a cattive compagnie o scelte discutibili, a volte dettate da ingenuità, altre da un senso di onnipotenza alimentato dal successo. Una situazione di questo tipo è accaduta qualche mese fa ad un calciatore che è stato a lungo nel mirino della Juve in ottica mercato, e che è finito indagato per traffici illegali.

Dal grande calcio europeo al carcere

Prima ancora di passare al Real Madrid la Juventus lo aveva messo nel mirino. Poi il trasferimento ai Blancos, e durante la sua permanenza di nuovo la Vecchia Signora si era fatta avanti. Ma l’affare non si è mai concluso.

Fabio Coentrao è stato uno di quei nomi che ad ogni sessione di mercato veniva accostato al club torinese, il quale però non è riuscito mai a portarselo a casa. Ritiratosi ormai da qualche anno però il suo nome di recente è tornato alla luce per una vicenda non proprio positiva che lo ha visto coinvolto.

Le accuse di traffici illegali

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, l’ex terzino lusitano ha iniziato a lavorare nella sua attività di pesca. Ma è proprio questa che nei mesi scorsi gli ha causato qualche guaio.

Il giocatore infatti è stato fermato per commercio illegale di molluschi, rischiando grosse sanzioni anche dal punto di vista giudiziario. Nei prossimi tempi potrebbero esserci delle novità su questa situazione.