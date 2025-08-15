Dalla panchina alla cattedra: Conte diventa professore universitario | C’è l’annuncio ufficiale

Dalla panchina del Napoli alla cattedra universitaria, il passo è breve per Antonio Conte che può stravolgere nuovamente la sua carriera. Ecco la comunicazione ufficiale.

Dopo la roboante conquista dello scudetto col Napoli sembrava tutto pronto per l’addio tra Antonio Conte ed il club partenopeo. Poi l’annuncio ufficiale del patron Aurelio De Laurentiis ha sparigliato completamente le carte in tavola.

Il presidente del club azzurro, che ha conquistato il secondo scudetto in tre anni, ha annunciato la permanenza del tecnico salentino all’ombra del Vesuvio. Il patron partenopeo ha anche promesso di rafforzare la squadra che ha vinto il tricolore e finora sta mantenendo la parola data.

Con gli arrivi di De Bruyne a centrocampo, Milinkovic Savic in porta, Beukema in difesa e Lang e Lucca in attacco, il Napoli sembra partire da favorito anche la prossima stagione. Inoltre il club campano può fare la voce grossa anche in Champions League, continuando a fare sognare la focosa piazza azzurra.

I tifosi del Napoli hanno accolto con gioia la conferma del tecnico pugliese. Gran parte del merito dello scorso scudetto è andata all’allenatore ex Juve e Inter, che ora sta pianificando la stagione con una rosa rinnovata in ogni reparto.

Conte diventa professore universitario

L’entusiasmo intorno alla compagine partenopea è evidente e si riverbera in vari settori della società, non solo per quanto riguarda la sfera calcistica.

A tal proposito suonano azzeccate le parole scelte dal rettore dell’università Federico II di Napoli. Matteo Lotito ha invitato ufficialmente il tecnico partenopeo a tenere una lezione nell’ateneo napoletano.

Conte sale in cattedra, l’invito ufficiale del rettore

Dagli studi di Canale 9 il Rettore della Federico II di Napoli Matteo Lorito invita ufficialmente Antonio Conte a tenere una lezione all’Università e annuncia il primo club universitario dedicato a una squadra di calcio. Il rettore Lorito, infatti, ha annunciato il progetto di dare vita al Napoli Club Federico II con il claim “Dipingi di azzurro il tuo curriculum!”.

Una notizia accolta con gioia da tifosi ed appassionati di calcio all’interno dell’ateneo campano. Mister Antonio è pronto a salire in cattedra, stavolta letteralmente e non solo alla guida delle sue squadre.