Clamoroso in Serie A, biglietti gratis per tutto il campionato: il presidente ha già deciso | Tifosi in festa

Svolta clamorosa in Serie A con i biglietti dello stadio gratis per tutta la stagione. Ecco l’iniziativa che fa esultare i tifosi, a promuoverla è stato il presidente in persona.

In un periodo in cui il campionato di Serie A vede crescere il fenomeno del caro biglietti, per stadi il più delle volte fatiscenti, può partire una particolare iniziativa del tutto rivoluzionaria. Ispirandosi al modello che arriva dalla Germania, per la precisione dal Fortuna Dusseldorf, un presidente del massimo campionato italiano ha annunciato un progetto che prevede la distribuzione gratuita di biglietti o abbonamenti.

Il modello che arriva dalla Germania, denominato “Fortuna fur alle” e lanciato nel 2023 è pronto a sbarcare anche in Serie A. Le modalità prevedono la distribuzione gratuita dei biglietti per alcune partite attraverso sorteggi tra tifosi. L’obiettivo a lungo termine è di estendere il sistema a tutte le gare casalinghe.

Uno degli strumenti principali per finanziare l’accesso gratuito allo stadio sarà l’offerta di nuove esperienze e servizi per le aziende. Il fulcro del progetto prevede sale hospitality rinnovate e pacchetti dedicati. In questo modo si punta a generare entrate a sufficienza per coprire i costi dei biglietti gratis.

Già nello stadio italiano di cui parliamo sono presenti nuove sale meeting, che fanno parte di questa strategia più ampia di sostentamento e circolo virtuoso.

La Serie A copia la Germania: biglietti gratis allo stadio

Questo progetto ambizioso è stato lanciato dal Como che punta a distribuire biglietti gratis per i settori popolari dello stadio Sinigaglia. L’obiettivo dichiarato dalla società è di garantire entro tre anni l’accesso gratuito alla curva per i tifosi.

Il presidente Mirwan Suwarso ne ha parlato in un’intervista al quotidiano locale La Provincia di Como, riprendendo proprio il modello del Fortuna Dusseldorf in Germania.

Rivoluzione Como: biglietti gratis in curva

Suwarso ha dichiarato: ” Tramite l’arricchimento del pacchetto dedicato alle aziende e alle sale vip presto potremo cominciare a far calare il prezzo del biglietto per i settori più popolari“.

La recente Como Cup è andata in questa direzione. Il torneo pre stagionale, che ha coinvolto club blasonati come Ajax e Celtic, è stato pensato per attirare turisti ed investitori in pieno periodo estivo.