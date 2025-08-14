Terremoto Juve, i tifosi si oppongono all’acquisto: salta l’affare con l’Inter | Accordo annullato

Ha del clamoroso quanto accaduto tra la Juventus e l’Inter in sede di calciomercato. Nonostante l’accordo giá trovato è saltato l’affare, svelati i motivi.

Il precontratto già firmato non basta alla fumata bianca e il dietrofront è incredibile. Decisiva la contestazione dei tifosi ma non solo. Ecco cosa è accaduto sull’asse Inter – Juve in sede di calciomercato.

Questa estate non sono mancati intrecci tra le due squadre. I bianconeri, che hanno rinnovato la propria dirigenza con l’arrivo di Damien Comolli, si sono assicurati il colpo Jonathan David a parametro zero in attacco. Sulle tracce del bomber canadese era stata segnalata anche l’Inter.

I nerazzurri anche hanno cambiato pelle, con l’addio a Simone Inzaghi dopo la débacle arrivata in finale di Champions League. Il nuovo tecnico è l’emergente Cristian Chivu, reduce dalla salvezza portata a casa col Parma all’ultima giornata della scorsa stagione.

I nerazzurri si stanno muovendo con decisione in sede di calciomercato estivo, per dimenticare in fretta una stagione decisamente deludente. Lo scorso anno, nel giro di poche settimane, la Beneamata si è ritrovata dalla possibilità di vincere il Triplete alla realtà di chiudere la stagione e senza neanche un titolo.

Terremoto Juve: salta l’affare con l’Inter

Le due squadre si candidano a rincorrere il Napoli scudettato, pescando rinforzi di livello in questa sessione di trattative estive.

Ma è tornando indietro negli anni che colpisce un colpo dai nerazzurri ai bianconeri saltato quando era tutto pronto per la firma.

Caos Stankovic: i tifosi della Juve contro la firma

Parliamo di Dejan Stankovic ha scritto la storia dell’Inter dopo aver giocato e vinto pure con la maglia della Lazio, ma il suo nome è inevitabilmente legato anche alla Juventus. Il centrocampista infatti ha sfiorato per ben due volte il trasferimento in bianconero, saltato sempre sul più bello.

La Juventus, che lo vedeva come perfetto erede di Pavel Nedved e fa di tutto per riuscire a portarlo a Torino e metterlo a disposizione di Claudio Ranieri. La trattativa è ben avviata, le parti si parlano e un accordo pare questione di giorni. A mettersi di traverso però sono i tifosi bianconeri che non hanno dimenticato alcune dichiarazioni di Stankovic tanto da raccogliere su un noto forum le firme contro il suo acquisto