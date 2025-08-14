Spalletti non lo ha mai considerato, Gattuso lo convoca al 100% | Prima chiamata in nazionale

Si avvicinano le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 e il CT Rino Gattuso convocherà volti nuovi. Uno in particolare suscita curiosità

L’incubo di mancare la terza qualificazione consecutiva ai campionati del mondo di calcio è uno spettro che aleggia sempre più minaccioso dalle parti di Coverciano. La pesante sconfitta rimediata ad Oslo contro la Norvegia nel match d’esordio del girone ha infatti compromesso le chance di centrare il primo posto nel raggruppamento.

Di conseguenza le prossime due partite che la Nazionale italiana disputerà i primi di settembre contro Estonia e Israele avranno il sapore dell’ultima spiaggia. Servono 6 punti e non uno in meno per ipotecare almeno il secondo posto che vale l’accesso agli spareggi.

Sulla panchina azzurra com’è noto non c’è più Luciano Spalletti, esonerato in fretta e furia proprio a causa del ko in Scandinavia, ma l’ex tecnico di Napoli e Milan Gennaro Gattuso. Spetta dunque all’allenatore calabrese tirare fuori l’Italia dalle sabbie mobili.

Impresa tutt’altro che semplice alla luce dei tanti, problemi evidenziati dal gruppo azzurro nelle ultime gare. Tra infortuni, cali di rendimento di alcuni giocatori chiave e mancanza di ricambi all’altezza il rischio che l’Italia manchi l’obiettivo è terribilmente concreto.

Nazionale, in arrivo grandi novità: Gattuso ci crede

Gattuso in questi giorni sta facendo il giro dei centri sportivi di tutti i club di Serie A, con l’obiettivo di raccogliere informazioni dettagliate dai suoi colleghi su alcuni calciatori in vista delle gare di settembre.

La lista dei convocati per le due partite contro estoni e israeliani sarà diramata nell’ultima decade di agosto e c’è tanta curiosità tra gli osservatori per capire se e quali novità il nuovo CT ha in mente di introdurre. Di certo si spera in qualche segnale di discontinuità con il passato, recente o meno che sia.

L’Italia cambia volto, Gattuso ha le idee chiare

Il primo di questi potrebbe riguardare la convocazione di Nadir Zortea, 26enne terzino destro reduce da una stagione a dir poco esaltante con la maglia del Cagliari. I numeri del resto parlano chiaro: 35 presenze da titolare e 6 gol per un esterno basso sono un biglietto da visita di tutto rispetto.

Sul taccuino di Gattuso il nome del talento di Feltre è senza dubbio presente, resta ora da capire se l’ex centrocampista del Milan avrà intenzione di convocarlo subito o magari per le gare in programma ad ottobre.