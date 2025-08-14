Ribaltone Inter, volo già prenotato: il tecnico blocca la cessione | Sfumano 28 milioni di incasso

Il futuro di un giocatore è legato spesso ad episodi particolari come a una cessione sfumata in extremis. È Il caso di un giocatore dell’Inter

L‘Inter è ancora impegnata nella sfibrante trattativa per Ademola Lookman. Proprio in queste ore i continui rifiuti dell’attaccante nigeriano alle destinazioni alternative propostegli dai dirigenti dell’Atalanta stanno portando a una probabile intesa tra i due club.

Il presidente Marotta sta dunque tessendo la complicatissima tela di una vicenda di mercato tra le più ostiche degli ultimi anni. Non è comunque la prima volta che i vice campioni d’Italia e d’Europa si trovano a dover districare una matassa così ingarbugliata.

L’affare Lookman vede l’Inter indossare i panni dell’acquirente, ma in altre occasioni i nerazzurri si sono trovati dall’altra parte della barricata, vale a dire quella del venditore. È accaduto non di rado anche in periodi recenti.

Ad esempio durante la stagione 2017-2018, quella del ritorno in Champions League dopo parecchi anni sotto la guida di Luciano Spalletti. A gennaio del 2018 andò in scena una trattativa che i tifosi nerazzurri ancora oggi ricordano.

Inter, la cessione naufraga in extremis: cosa è successo

All’epoca l’Inter, tornata competitiva ad alti livelli dopo molti anni, aveva la necessità nel mercato invernale di cedere qualche giocatore considerato estraneo al progetto tecnico. Uno di questi era nientemeno che Marcelo Brozovic.

Il centrocampista croato, acquistato nel 2015 dalla Dinamo Zagabria, era considerato talentuoso ma troppo discontinuo. A tal punto che in più occasioni il pubblico del Meazza aveva fischiato le sue prestazioni. Di qui l’idea di cederlo al miglior offerente.

La trattativa si blocca all’improvviso, salta tutto per un motivo

Per questo motivo l’allora direttore sportivo Walter Sabatini aveva deciso di fare cassa cedendo Brozovic al migliore offerente: a poche ore dalla chiusura del mercato di gennaio si trovò l’accordo con il Siviglia che avrebbe versato 28 milioni di euro nelle casse nerazzurre in cambio del croato.

A far saltare il banco all’improvviso fu però Luciano Spalletti che si oppose alla sua cessione: il tecnico di Certaldo decise infatti di spostare Brozovic dalla trequarti alla linea mediana, un esperimento riuscito alla grande tanto da stravolgere la carriera di ‘Epic Brozo‘: come regista basso davanti alla difesa l’ex stella della Dinamo Zagabria divenne uno dei centrocampisti più forti d’Europa rimanendo in nerazzurro fino all’estate del 2023.