Ha debiti a destra e a sinistra: Alessio Cerci è in una situazione disperata | Convocato a processo

Il dramma finanziario di Alessio Cerci, che si è ritrovato stra pieno di debiti, tanto da essere convocato in Tribunale per un processo.

Nonostante gli stipendi milionari e i contratti da capogiro, molti calciatori si sono ritrovati, nel corso della loro carriera o subito dopo il ritiro, sommersi dai debiti. Questo fenomeno, apparentemente paradossale, è più diffuso di quanto si possa pensare. Le cifre astronomiche percepite dai giocatori di alto livello spesso creano l’illusione di una ricchezza infinita, portando a uno stile di vita estremamente dispendioso e a scelte finanziarie azzardate.

Ville lussuose, auto sportive, viaggi esclusivi, investimenti poco oculati e una gestione economica carente sono solo alcune delle cause che possono minare la stabilità patrimoniale anche dei più ricchi. La carriera calcistica, per quanto redditizia, ha una durata limitata e richiede un livello di disciplina economica che spesso non corrisponde all’esperienza o alla maturità di chi si trova improvvisamente milionario in giovane età.

L’entourage, composto da amici, familiari e consulenti talvolta incompetenti o interessati, può peggiorare la situazione, favorendo spese eccessive e sprechi continui. Inoltre, la pressione sociale e l’immagine pubblica alimentano un senso di dovere verso un tenore di vita elevato e costante, che può diventare insostenibile nel tempo. Il risultato è che, anche in uno degli sport più ricchi al mondo, il rischio di rovina economica rimane sorprendentemente alto.

Alessio Cerci finisce nei guai

Una situazione di questo tipo l’ha vissuta in passato Alessio Cerci. L’ex esterno d’attacco di Genoa e Torino infatti si è ritrovato sommerso dai debiti all’inizio della sua carriera.

Tuttavia la natura di tali debiti era piuttosto strana. Infatti questi erano provenienti da alcune multe, che il giocatore non ha pagato, tanto da scatenare un vero e proprio polverone.

Una quantità enorme di multe non pagate

Tra il 2010 e il 2012, quando Cerci giocava nella Fiorentina, egli è riuscito nella clamorosa impresa di collezionare oltre 60 multe, provenienti da infrazioni commesse con la propria automobile.

La cosa curiosa però è che il calciatore non ne ha pagata nemmeno una, tanto da andare in debito per diverse migliaia di euro, e addirittura mettere di mezzo gli avvocati.