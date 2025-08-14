È morta mia nonna: il calciatore lascia il ritiro della squadra | È tutta una bugia per tornare a casa

Ha dell’assurdo quanto capitato ad un famoso calciatore nel ritiro della sua squadra. Ha abbandonato i compagni fingendo la morte della nonna.

Le bugie hanno le gambe corte e nel mondo del calcio a maggior ragione. Gli atleti sono costantemente sotto gli occhi dei riflettori ed una verità nascosta spesso emerge causando clamore e drastiche conseguenze. In particolare quando di mezzo ci sono incontri delicati, ed i calciatori senza motivo o inventandosi frottole lasciano il ritiro della squadra, difficilmente troveranno il perdono dei tifosi.

La mente torna a quanto accadde ad Edmundo in casa Fiorentina. Nel corso della stagione 1998-99 la squadra viola, guidata da Giovanni Trapattoni, chiuse il girone d’andata in campionato al primo posto. L’attaccante, soprannominato O Animal, nel febbraio del ’99 lasciò la squadra per andare a partecipare al Carnevale di Rio.

Fu un duro colpo per la formazione toscana, che aveva già perso per infortunio il centravanti Batistuta. La Fiorentina perderà il treno per la lotta al titolo, con la squadra che fallirà appuntamenti fondamentali proprio nel periodo di assenza dei suoi giocatori più forti.

Tornando alle vicende contemporanee, c’è chi decide semplicemente di non presentarsi alla chiamata della propria squadra. Questa estate è capitato ad Osimhen, che ha motivato l’assenza dal raduno del Napoli con un certificato medico. In casa Juve invece non si è presentato agli allenamenti Douglas Luiz, ufficilizzando di fatto la sua rottura con i bianconeri.

Lascia il ritiro per lutto, ma è una montatura

La storia che andiamo a raccontare oggi ci porta invece in Irlanda, dove nel settembre del 2007 scoppiò un caso eclatante intorno ad un attaccante in forza al Manchester City.

Parliamo di Stephen Ireland, ex attaccante irlandese classe ’86. Quando era stato convocato dal ritiro della propria Nazionale abbandonò il gruppo squadra con una motivazione toccante: la scomparsa della nonna.

La bugia di Ireland in Nazionale: scoppia il putiferio

Il CT dell’Irlanda gli consentì di tornare a casa con un jet privato ma ben presto i media locali scoprirono che era tutta una bufala, tra le altre cose di pessimo gusto.

L’attaccante, messo alle strette dopo aver cambiato versione più volte, ammise di aver mentito perché voleva raggiungere la fidanzata incinta.