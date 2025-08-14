“Bevevo casse di birra e altri tipi di alcool”: 3 anni alla Roma e il Real Madrid | Carriera distrutta dalla dipendenza

Nonostante la grande chance di giocare per la Roma e per il Real Madrid, questo calciatore si è distrutto per colpa dell’alcool.

Nel mondo del calcio, la fama e il successo possono arrivare rapidamente, ma altrettanto velocemente possono svanire. Numerosi calciatori promettenti, talentuosi e amati dal pubblico hanno visto le proprie carriere e vite personali distrutte a causa dei vizi. Alcol, gioco d’azzardo, droga e una vita notturna eccessiva sono solo alcune delle trappole in cui molti sono caduti, incapaci di gestire la pressione, la ricchezza improvvisa e le aspettative.

Questi comportamenti autodistruttivi spesso iniziano in sordina, ma con il tempo diventano abitudini pericolose che intaccano la professionalità, le prestazioni in campo e i rapporti con compagni, allenatori e società. Non di rado, alla perdita della condizione fisica seguono infortuni, esclusioni dalla rosa e rescissioni contrattuali. A volte, le conseguenze si estendono anche alla sfera legale o economica, portando alcuni a dilapidare interi patrimoni.

Il calcio, purtroppo, offre pochi strumenti per prevenire questi casi, e la mancanza di una rete di supporto psicologico o educativo incide negativamente. Una situazione del genere l’ha vissuta una vecchia conoscenza della Roma, che nonostante le grandi doti possedute è finito in disgrazia per colpa dell’alcool.

Dal Real Madrid ai problemi con l’alcool

Dopo essersi messo in mostra in patria, arriva la grande chiamata del Real Madrid, dove però non riesce a confermarsi. Di conseguenza ecco il suo passaggio alla Roma. Ma nella Capitale la situazione è già precipitata.

Si può riassumere più o meno così la storia di Cicinho, ex terzino destro brasiliano, che come da lui stesso raccontato ha avuto gravi problemi con l’alcool, il quale lo ha indotto in dipendenza.

”Bevevo molto e fumavo…”

”Andavo a Trigoria, mi allenavo ma sapevo che la domenica non avrei giocato. E allora quando arrivavo a casa bevevo molto e fumavo. A casa avevo casse di birra e altri tipi di alcool, bevevo da solo o insieme a falsi amici. Mi piaceva andare in discoteca, bevevo e non riuscivo a fermarmi. Non ho preso la droga solo perché sapevo che c’erano i controlli antidoping, altrimenti l’avrei fatto”.

Questo è il racconto che Cicinho ha fatto qualche tempo fa nel corso di un’intervista ad una tv brasiliana. Una situazione terribile per lui dunque, dalla quale però oggi sembra esserne uscito.