Strage durante il ritiro, incendio al centro sportivo: 10 vittime tra i calciatori | Solidarietà da tutto il mondo

Un tragico evento devasta il mondo calcistico e sportivo in generale. Incendio al centro sportivo e strage durante il ritiro: ci sono state dieci vittime.

Ad inizio luglio il mondo sportivo ha pianto la tragica scomparsa di Diogo Jota e suo fratello Andrè Silva. Il calciatore del Liverpool ed il fratello minore, anche lui giocatore professionista nella seconda serie portoghese, sono stati strappati all’affetto dei propri cari in seguito ad un tragico incidente.

Il lutto ha sconvolto tutto il mondo calcistico e sportivo in generale. I due fratelli avevano appena 28 e 25 anni e l’attaccante del Liverpool si era sposato da pochi giorni. L’ondata di affetto e solidarietà che ha travolto la famiglia dei due calciatori ed il club inglese è arrivata da tutti gli angoli del globo.

Ed in passato c’è stata una strage che ha sconvolto tutto il mondo. Un incendio di vaste proporzioni che è divampato all’alba e che ha tolto la vita a dieci giovanissimi calciatori.

Un cortocircuito al sistema di condizionamento ha causato un incendio di vaste dimensioni, che ha distrutto la parte vecchia del centro sportivo.

Strage durante il ritiro, incendio al centro sportivo

La tragedia ha colpito le squadre giovanili del Flamengo in Brasile. Le fiamme hanno avvolto il centro sportivo Ninho do Urubu, a ovest di Rio De Janeiro, uno dei più grandi del mondo nel febbraio del 2019.

Ai vigili del fuoco sono servite due ore per domare le fiamme. Le dieci vittime erano tutti giovani calciatori, tra i 14 e i 16 anni d’età.

Tragedia Flamengo, il cordoglio del mondo sportivo

Inevitabile l’immensa solidarietà da parte del calcio: dei club brasiliani ed europei, ma soprattutto degli ex calciatori che in quel centro sportivo sono cresciuti come Paquetà, arrivato al Milan dal Flamengo proprio nell’ultima sessione di mercato, e l’attaccante del Real Madrid Vinicius. Entrambi hanno mostrato tutta la propria tristezza davanti a una notizia davvero terribile.

Il presidente del Flamengo ha definito quello che è accaduto nel centro sportivo della società come la peggior tragedia in 123 anni di storia del club. La Serie A in segno di lutto e solidarietà scese in campo con la fascia nera al braccio.