Sembrava tutto fatto: salta un grosso affare tra Roma e Real Madrid | Il calciatore ha scelto un altro club

Il calcio mercato è pieno zeppo di storie intriganti e di trattative saltate in extremis. Questa tra Roma e Real è proprio un esempio classico

La storia del calcio e soprattutto del calciomercato è fatta di grandi affari mai andati in porto, di trattative che sembravano chiuse naufragate poi miseramente. Più o meno tutti i grandi club hanno visto sfumare importanti affari e in cassi multimiliardari.

La Roma è uno di quei club che in più di un’occasione ha visto saltare in aria acquisti o cessioni di altissimo livello a causa di complicazioni sorte a pochi passi dal traguardo. Nell’estate del 2004 ad esempio fece discutere la trattativa con la Juventus del ‘nemico’ Luciano Moggi per il centrocampista brasiliano Emerson Da Rosa.

L’allora presidente giallorosso Franco Sensi pur di non cedere il giocatore ai bianconeri avviò una trattativa con il Real Madrid, peraltro realmente interessato al forte mediano della Selecao. Ma Emerson fu irremovibile.

Pur di non presentarsi nel ritiro romanista il brasiliano spedì al club un certificato medico in cui gli veniva diagnosticata una forma di depressione. Alla fine grazie a un disgelo avvenuto nel frattempo nei rapporti tra le due società Emerson finì alla Juventus.

Roma, un altro affare con il Real sfuma in extremis

Non è stato però l’ultimo significativo affare di mercato che ha visto la Roma e il Real Madrid trovare un accordo che non è andato a buon fine. Dopo il caso Emerson bisogna fare un salto in avanti di tre anni, per la precisione all’estate del 2007.

La società giallorossa era ancora in mano alla famiglia Sensi, ma a guidare le redini del club era rimasta la primogenita di Franco Sensi, Rosella. Diversamente da tre anni prima l’interlocutrice dei capitolini non era la Juventus ma l‘Inter di Massimo Moratti.

La cessione si è concretizzata in extremis, tutti i dettagli

La cosiddetta ‘pietra dello scandalo’ fu il difensore rumeno Cristian Chivu, acquistato dai giallorossi nell’estate del 2003 e che a distanza di quattro anni voleva proseguire la sua carriera a Milano sulla sponda nerazzurra dei Navigli.

La Roma non soddisfatta delle cifre offerte dall’Inter, trovò una sponda nel Real Madrid con il quale fu raggiunta un’intesa economica per la cessione del centrale rumeno. Chivu però che aveva a sua volta un accordo blindato con il club meneghino rifiutò il trasferimento in Spagna: alla fine il suo passaggio al club di Moratti andò in porto.