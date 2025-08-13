McGregor-Khabib, IL MATCH ERA TRUCCATO | Conor lo ha lasciato vincere

Scandalo Conor McGregor, emergono profonde ombre intorno al leggendario incontro contro Khabib. Il match era già deciso, l’irlandese lo ha letteralmente lasciato vincere.

Il loro scontro ha segnato la storia recente dell’MMA. Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor si sfidarono la notte del 6 ottobre nel 2018, in uno degli incontri più intensi della storia dell’UFC. Il match è stato il confronto tra due stili molto diversi delle arti marziali misti.

Il russo ha fatto della sua superiorità nel grappling il suo punto di forza, dominando il match con il controllo a terra e portando l’avversario dove voleva. Dal suo canto il lottatore irlandese ha cercato di sfruttare la sua velocità e potenza per scardinare la difesa dell’avversario. La prima ripresa venne caratterizzata da un autentico testa a testa, prima che gli equilibri volgessero completamente a favore dell’atleta russo.

Dalla second ripresa in poi Khabib ha dominato l’incontro, prendendo il controllo totale sull’avversario. McGregor è finito a più riprese a terra, con l’avversario che gli ha inflitto danni significativi. L’epilogo è arrivato poi al quarto round, dove Khabib ha concluso il match con una neck crank, costringendo il rivale europeo alla resa.

La fine del match non è bastata però a stemperare gli animi, già ricchi di tensione ben prima dell’incontro. Più che la vittoria del russo a destare scalpore è stata la maxi rissa scoppiata fuori dalla gabbia. Khabib dopo la vittoria è saltato fuori dall’ottagono ed ha aggredito un membro della squadra di McGregor, scatenando il parapiglia.

Terremoto UFC, ombre sulla sfida McGregor – Khabib

In seguito è scoppiata una rissa che ha coinvolto lottatori e staff, suscitando clamore e polemiche intorno all’universo UFC. Il caos scoppiato fuori dalla gabbia ha mostrato tutta la rivalità e le tensioni tra i due atleti, che subirono pesanti ammende.

Per il russo arrivò una squalifica di nove mesi, oltre a 500mila dollari di multa. Per McGregor i mesi di sospensione furono invece sei, e l’ammenda da pagare ammontò a 50mila dollari.

Retroscena McGregor: così snobbò il match del 2018

L’epico scontro tra i due è tornato d’attualità sui social negli ultimi giorni. Tutto nasce dalla rivelazione di un amico di Conor McGregor che ha svelato come l’irlandese non avesse la giusta preparazione per il match che ha scritto la storia della disciplina.

L’irlandese si sarebbe allenato al massimo due volte alla settimana prima di affrontare il rivale detestato.