Fiorentina a mani vuote, il top player scappa in lacrime | La firma è saltata all’ultimo istante

Uno smacco sul mercato per la Fiorentina che ha visto saltare in extremis l’acquisto di un potenziale top player. Il ds Pradè mastica amaro

La Fiorentina ha deciso di ripartire da un allenatore esperto e che conosce a memoria l’ambiente viola. Le dimissioni presentate a sorpresa al termine della stagione da Raffaele Palladino hanno aperto la strada al ritorno di Stefano Pioli, voluto a tutti i costi dal presidente Rocco Commisso.

L’allenatore emiliano ha accettato la proposta dei viola con l’obiettivo di vincere una sfida sulla carta molto difficile: riportare la Fiorentina in Champions League dopo una quindicina d’anni abbondanti.

Per tentare l’assalto all’ambitissimo 4/o posto l’ex allenatore del Milan ha chiesto la conferma dei pezzi pregiati della rosa, a partire ovviamente dal centravanti Moise Kean, oltre a qualche nuovo innesto giovane e di qualità.

Ciò detto questa sessione estiva di mercato si presenta difficile per il club toscano: il direttore sportivo Daniele Pradé non può spendere cifre folli in ossequio ai parametri del Fair Play Finanziario imposto dall’UEFA.

La Fiorentina non c’entra l’obiettivo, Pradé furioso

L’acquisto del giovane gioiello dell’Empoli, il centrocampista Jacopo Fazzini, ha soddisfatto in toto la richiesta di Pioli che da tempo seguiva con interesse la crescita costante del prodotto del sempre florido vivaio empolese.

Non sempre però le trattative per l’acquisto di giovani grandi talenti sono andate a buon fine. Ne sa qualcosa proprio il direttore sportivo Daniele Pradè che una decina d’anni fa andò incontro alo smacco più clamoroso della storia del club.

Sfuma il grande acquisto, tifosi viola sul piede di guerra

Era l’estate del 2015 quando la Fiorentina definì l’acquisto di un 20enne centrocampista serbo considerato un possibile crack del calcio mondiale: stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, cresciuto ed affermatosi in Belgio tra le file del Genk. Pradè aveva trovato l’accordo con tutte le parti in causa ma nel momento di apporre la firma sul contratto Milinkovic-Savic ebbe un clamoroso e in quel momento poco spiegabile ripensamento.

La realtà dei fatti dimostrò che sotto traccia il direttore sportivo della Lazio Igli Tare era riuscito a fare breccia nel giocatore e nel suo agente, Mateja Kezman e a portare il ‘Sergente nella Capitale. La trattativa dunque saltò tra lo sconcerto e la rabbia dei dirigenti viola e la malcelata soddisfazione di quelli biancocelesti. Il resto della storia è arci noto.