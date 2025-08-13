È stato tra gli eroi di Euro 2021: alcol e festini lo mandano in rovina | “Non ha capito com’è la vita di un calciatore”

Questo calciatore, che è stato tra gli eroi di Euro 2021, è finito in rovina per colpa di alcol, fumo e festini. Vediamo però di chi stiamo parlando.

Il mondo del calcio, spesso associato a fama, successo e ricchezza, nasconde anche storie tragiche di campioni finiti in rovina a causa dell’alcol. Nonostante il talento straordinario e carriere promettenti, alcuni calciatori non sono riusciti a gestire le pressioni della notorietà, cadendo in spirali autodistruttive che li hanno allontanati dal campo.

Tra i casi più noti c’è quello di George Best, leggenda del Manchester United, considerato uno dei talenti più puri della storia del calcio. La sua carriera fu offuscata dall’abuso di alcol, che lo portò a un lento declino personale e professionale, fino alla morte prematura nel 2005. Anche Paul Gascoigne, ex stella della nazionale inglese, ha combattuto a lungo con la dipendenza, alternando brevi rinascite a gravi ricadute.

Storie simili riguardano altri ex giocatori come Adriano, talento brasiliano che dopo un inizio esplosivo con l’Inter vide la sua carriera naufragare anche per problemi legati all’alcol e alla depressione. Questi esempi mostrano come la vulnerabilità umana non risparmi nemmeno i grandi campioni. Ma purtroppo tanti altri calciatori si aggiungono di volta in volta a questa lista.

I successi, ma anche alcol e festini

Colonna del PSG e della nazionale azzurra per diversi anni, con la quale ha vinto da protagonista l’Europeo del 2021. Ma Marco Verratti non sembra aver avuto una carriera priva di vizi, e optata solo al calcio.

O almeno è questo ciò che ha detto Jerome Rothen qualche anno fa ai microfoni del proprio podcast, dove lo ha fatto praticamente a pezzi.

”Passa il suo tempo fumando e bevendo”

“Non voglio criticarlo per le sue qualità di giocatore. Ma non meritava il prolungamento del contratto all’inizio dell’anno: i responsabili hanno commesso un errore. Per me Verratti è finito. Ha 31 anni. Non ha mai capito come fosse la carriera o la vita di un calciatore professionista di alto livello”.

”E non lo capirà mai. Non si può mandare questo messaggio nello spogliatoio da un giocatore che gioca il 60% delle partite e spesso al 60′ è molto stanco. Qualcuno che passa il suo tempo facendo festa, fumando e bevendo. Queste sono cose che danneggiano l’immagine del club“