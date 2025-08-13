Ancora scandalo al Pallone d’Oro: France Football svela la top 10 | Ci sono un mucchio di sorprese

Fioccano nuove polemiche intorno al Pallone d’Oro. Il periodico France Football ha svelato la top ten. Non mancano le sorprese dal fondo alla cima.

Non mancano le polemiche intorno all’assegnazione del Pallone d’oro anche nell’edizione 2025. La scorsa edizione venne sollevato un polverone dal Real Madrid, quando il premio di giocatore dell’anno è stato assegnato a Rodri del Manchester City. Lo spagnolo è stato il primo giocatore dei Citizens in assoluto a vincere il prestigioso riconoscimento.

La squadra spagnola ha gridato allo scandalo, poiché tutti si aspettavano che a vincerlo sarebbe stato il brasiliano Vinicius. Come forma di protesta il Real Madrid ha boicottato in blocco la cerimonia di premiazione del premio assegnato dalla rivista France Football.

Anche Carlo Ancelotti, benché fosse stato premiato come miglior tecnico dell’anno, presenziò alla cerimonia di premiazione. Il tecnico italiano poi tramite i social lanciò una frecciata neanche troppo velata all’organizzazione francese del torneo scrivendo dei ringraziamenti dedicati soprattutto a Vinicius e Carvajal.

Nacque una sorta di scandalo nel calcio spagnolo con le dichiarazioni al vetriolo del CT Luis de la Fuente nei confronti dell’assenza dei Blancos.

Pallone d’Oro 2025: svelata la top ten in anticipo

Ed un altro polverone è esploso sui social dopo che un account su TikTok ha svelato quella che sarebbe, secondo Le Parisien, la classifica delle prime dieci posizioni del Pallone d’Oro 2025.

Secondo la ricostruzione dell’account Thauvinzha al nono posto si piazzerebbe Raphinha del Barcellona. All’ottavo posto l’italiano Gianluigi Donnarumma, decisivo nella cavalcata Champions del PSG. Settima posizione per Mbappé, mentre al sesto posto si piazzerebbe Nuno Mendes.

Soffiata Pallone d’Oro: ecco la top five

La quinta piazza del trofeo andrebbe a Momo Salah, trascinatore del Liverpool campione d’Inghilterra. A seguire quarto posto per l’ex Inter Hakimi, altro grande protagonista della stagione da favola del PSG. Passando in rassegna il podio, il gradino più basso andrebbe a Vitinha, centrocampista portoghese della squadra parigina.

Il secondo posto poi sarebbe di Lamine Yamal, sempre più protagonista nel Barcellona e nella nazionale spagnola. A conquistare invece il premio di miglior giocatore dell’anno per il 2025 dovrebbe essere Ousmane Dembélé. L’attaccante francese è reduce dalla sua migliore stagione in carriera nel PSG, in cui sono arrivati 36 gol in 52 incontri.