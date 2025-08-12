ULTIM’ORA SERIE A: esonero prima dell’inizio del campionato | C’è l’annuncio ufficiale

Svolta clamorosa nel nostro campionato, con il tecnico che è già stato ufficialmente esonerato prima ancora dell’inizio della stagione.

Negli ultimi anni, il mondo del calcio ha visto un incremento costante degli esoneri degli allenatori, un fenomeno che riflette la crescente pressione dei risultati immediati. I club, spinti dalle aspettative di tifosi, sponsor e media, tendono a valutare il lavoro di un tecnico in periodi sempre più brevi, spesso senza concedere il tempo necessario per costruire un progetto solido.

La globalizzazione del calcio e l’enorme giro d’affari legato ai diritti televisivi hanno aumentato la posta in palio: una stagione fallimentare può comportare perdite economiche enormi. Di conseguenza, la panchina è diventata una delle posizioni più instabili nel panorama sportivo. Non è raro vedere allenatori esonerati dopo poche partite, anche in assenza di crisi profonde, per cercare una “scossa” immediata alla squadra.

Questo clima porta a scelte impulsive e a una rotazione continua di tecnici, che talvolta vengono richiamati dagli stessi club dopo pochi mesi. Se da un lato un cambio di guida può portare benefici a breve termine, dall’altro rischia di compromettere la continuità e lo sviluppo di un’identità di gioco. Il fenomeno degli esoneri, dunque, è lo specchio di un calcio sempre più orientato al presente, dove il futuro si costruisce di settimana in settimana.

Arriva il clamoroso esonero prima dell’inizio della Serie A

Sebbene fino ad ora abbiamo detto che di solito gli esoneri si consumano nel corso della stagione, questa volta le cose sono andate diversamente.

Infatti un tecnico del nostro campionato è stato esonerato prima ancora dell’inizio delle gare ufficiali, lasciando i tifosi e gli addetti ai lavori senza parole.

L’annuncio lascia tutti senza parole

Sebbene non sia una decisione presa dalla società, i principali bookmakers danno quasi per certo l’esonero di Eusebio Di Francesco del Lecce. La quota della sua cacciata è infatti di soli due euro, la più bassa di tutta la Serie A.

Numeri che vanno appunto ad indicarlo come il principale favorito a perdere il posto in questa stagione. Staremo a vedere come andranno le cose, e se il mister giallorosso riuscirà a ribaltare la situazione.